Volpe Sophia canta l’Abbraccio: “Trasmette fiducia e calore, più di mille parole”

Un abbraccio sa parlare meglio di mille parole. Riavvicina, fa respirare calore, ci ricorda che, tra la folla, nel tran tran di ogni giorno che sempre più ci allontana dalle cose che ci fanno bene al cuore, non siamo mai soli, in realtà. Oggi è la Giornata Mondiale dell’Abbraccio e in ogni dove viene celebrata proprio questa magia: il contatto che non conosce confini, né limiti legati alla lingua o all’età, proprio per questo regala emozioni.

Andrea Lucisano, creatore del personaggio animato – a scopo educativo – “Volpe Sophia”, amatissima peraltro dai bambini, lancia per l’occasione il suo ultimo singolo, che non a caso si intitola “Abbraccio”. “Per me l’abbraccio è la forma più pura di comunicazione non verbale. Attraverso un abbraccio ci si scambiano fiducia, calore e protezione senza bisogno di parole. È un atto di apertura verso l’altro e spesso riesce a trasmettere più di mille discorsi”.

Nella sua musica ritroviamo spesso temi legati all’amore, all’empatia e alla solidarietà. Pensa che l’abbraccio possa essere un simbolo di tutto questo? “Assolutamente sì. Credo che la musica e l’abbraccio condividano la stessa natura: uniscono le persone e ci ricordano che, in fondo, siamo tutti parte di un’unica grande esperienza umana. L’abbraccio è un gesto che abbatte le barriere e ci fa sentire vicini, proprio come fa la musica quando tocca le nostre corde emotive.”

C’è un ricordo legato a un abbraccio che l’ha particolarmente colpito? “Sì, mi è capitato di ricevere un abbraccio da un bambino durante una mia esibizione in cui parlavo di sentimenti. È stato un momento inaspettato e autentico che mi ha commosso, perché quell’abbraccio racchiudeva curiosità, fiducia e affetto incondizionato. Mi ha fatto capire quanto sia importante creare situazioni in cui ci si senta liberi di esprimersi con gesti semplici e spontanei.”

E se volessimo “abbracciarla” anche noi virtualmente ascoltando la sua musica, dove possiamo farlo? “Mi farebbe enormemente piacere! Potete trovare la mia musica su Spotify, Apple Music e sui canali di streaming”.

Quale messaggio vorrebbe lasciare ai suoi ascoltatori, in questa giornata così particolare? “Vorrei dire loro di non sottovalutare mai il potere di un abbraccio. Spesso ci facciamo frenare dalla timidezza o dalla paura di sembrare troppo emotivi, ma in realtà un abbraccio è un dono meraviglioso, sia per chi lo dà sia per chi lo riceve. Dunque, non abbiate paura di abbracciare e di farvi abbracciare: nel piccolo contatto di un gesto semplice può nascondersi un grande atto di umanità.”