Lucca comics & Games, conto alla rovescia verso l'edizione "Together"

Il countdown finale è partito: Lucca Comics & Games , manca poco più di un mese. Trentatré giorni, per la precisione, separano tutti e tutte le appassionate dalla grande festa del fumetto, dei giochi, dell’animazione, della letteratura per ragazzi, delle serie tv e del cosplay, prevista dal 1° al 5 novembre 2023 tra le mura della città toscana.“I’m gonna have the best time in the world, let’s go tomorrow!”. Neal Adams pronunciò queste parole il 1° novembre 2018 dal palco del Teatro del Giglio. Cinque anni dopo l'evento più atteso torna nella sua edizione più imponente, in un abbraccio che avvolge l’intera Lucca trasformandola per cinque giorni nella capitale mondiale della cultura pop. Si intitola "", perché chiama a raccolta veramente tutti, tutte e tutt*, con centinaia di ospiti italiani e stranieri, fan screening e anteprime, anniversari, edizioni limitate, sfide e tornei, parate e concerti, raduni per festeggiare insieme, nelle differenze, con la community più appassionata che c’è. Anche quest’anno il gruppo QN- La Nazione-Il Giorno e il Resto del Carlino è protagonista comedel grande evento dedicato al mondo del fantastico.Il direttore del festival, Emanuele Vietina, sale sul palco per dare il via all’appuntamento con Andrea Rock. Programma sterminato, con grandi ospiti pronti a raccontare la nuova edizione di Lucca Comics & Games. Oltre, a partire dai mangaka , porteranno nei padiglioni allestiti per le vie cittadine le loro creazioni. ​​​​​​Dopo i già annunciati, Hiro Mashima, Mingwa, Masaaaki Ninomiya, altri sei nomi di punta del panorama fumettistico giapponese vanno ad arricchire lo straordinario parterre di ospiti asiatici. Grazie alla collaborazione con Coconino,sarà ospite di Lucca Comics & Games con incontri e firmacopie e sarà anche uno dei protagonisti delle esposizioni allestite a Palazzo Ducale con la sua mostra intitolata "This Time is Different".presenterà invece "off Kan Takahama: le storie nascoste" e incontrerà il pubblico in vari eventi; la sua opera “Memorie dell'Isola Ventaglio” (Dynit Manga) è tra i 30 titoli finalisti ai Lucca Comics Awards., presente grazie alla collaborazione con Dynit Manga;, che presenta la sua prima serie a fumetti;, artista a tutto tondo, scultore e mangaka indipendente giapponese, incontrerà lettori e lettrici italiani grazie a Bao Publishing;, autrice di Barakamon, è pronta a conquistare il pubblico italiano grazie alla collaborazione con GOEN - RW Edizioni. Ritornano invece a Lucca Brian Talbot (autore della “Storia del topo cattivo” in tema abusi sui minori), il disneyano Don Rosa, il grande maestro Frank Miller, Craig Thompson, il duo Bastien Vivès e Martin Quenehen con la nuova avventura di Corto Maltese, “La regina di Babilionia”, in collaborazione con Cong,Non mancheranno naturalmente, oltre 250, con le figure di maggior spicco della produzione nazionale di oggi, tra cui Gipi, Milo Manara, Leo Ortolani,, Sio (e tutto il gruppo di Gigaciao), Pera Toons, Silvia Ziche, Igort, Fumettibrutti, Simone Bianchi e tantissimi altri. Il fumetto italiano che è protagonista anche di, dedicate a due maestri nostrani: oltre alla già annunciata mostra di Dino Battaglia (in Chiesa dei Servi) nel quarantennale della morte, a Palazzo Ducale sarà possibile fare un viaggio nella multisfaccettata opera di AkaB, al secolo Gabriele Di Benedetto, scomparso nel 2019 ed eletto Maestro del Fumetto postumo nel 2020 a Lucca Comics & Games. Infine torna in grande stile, per presentare un progetto che lo vedrà protagonista mercoledì 1° novembre al Teatro del Giglio. Arriva infatti a Lucca, in anteprima, il suo comic book, un albo in tiratura limitatissima, illustrato e sceneggiato da Roberto Recchioni.Nell’area musicale il concerto “Rock and Comics”. In scena lo spettacolo degli Oliver Onions (la sera del 3 novembre con Franco Nero e Giancarlo Giannini. Il 5 novembre grande concerto di Cristina D’Avena.con tante edizioni speciali e mostre per festeggiare questo anniversario. Il nuovo “Grog” è realizzato da Karl Kopinski. Protagonista anche Lillo con le sue miniature per la mostra Lillo e Grog. Una mostra sarà dedicata ai 50 anni dalla morte di Tolkien. Attesissima la mostra in San Cristoforo di MinaLima, i creatori dell’universo grafico di