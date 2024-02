Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, quando finisce un amore: "Ci siamo separati"

Sotto i riflettori

Il rapporto (anche) social con Aurora

L'annuncio tramite stampa

I segni della crisi

La storia d'amore, il matrimonio

. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso». Così, con una nota all’Ansa,Quarantacinque anni lunedì prossimo, la conduttrice nata in Svizzera è mamma di tre figlie,(25 anni, suo padre è il cantante),(9 anni) e(7) , le ultime due avute dall’attuale marito (ora ex). “Io e Aurora siamo così legate da essere in simbiosi - aveva raccontato più volte - . Mia figlia ha sempre smentito la volontà di diventare madre, ma adesso sembra già più possibilista. Lei e Goffredo sarebbero fortunati, perché sarei una nonna presente, sarei lì per loro“, le parole della Hunziker svelando anche un piccolo segreto: “Io avrei voluto una gravidanza insieme, ma non penso sia più possibile".Tra mamma e figlia ci sono solo 19 anni di differenze, le due donne sono praticamente cresciute insieme. Ma per Aurora non è stato facile perché ha sempre sofferto il confronto con la madre. Ho cercato di proteggerla – racconta la showgirl –. A 13-14 anni, quando hanno iniziato a farle delle foto con me in spiaggia,. E lei ha sofferto per questo“. La ragazza per anni non ha voluto mettersi il costume insieme alla mamma.“È stato un trauma per lei“ spiegò la Hunziker aggiungendo che adesso Aurora ha ritrovato la sua sicurezza. Infatti, recentemente si è mostrata sui social al naturale,“Ha veramente avuto coraggio e sono contenta che dopo di lei molte altre ragazze hanno avuto il coraggio di farlo".aveva anche denunciato su Instagram di esserne stata vittima dimentre faceva jogging al parco: “Appena mi metto una gonna o mi tolgo la giacca sportiva mentre sto correndo, sento fischi o commenti sessisti.”.“Aurora sa di essere fortunata, sa di essere la ‘figlia di’, ma non è esente dalle difficoltà e dai dolori come tanti altri ragazzi“, il commento della conduttrice, che parlava così del suo rapporto con Tomaso Trussardi, che è stato al suo fianco per 10 anni: “La più grande sfida è stata portare avanti questo progetto di famiglia, stare insieme è una sfida. La famiglia è il mio progetto numero uno". Un progetto purtroppo naufragato, ancora una volta: dopo settimane di rumors è arrivata l’ufficialità.Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati. A comunicarlo è la coppia stessa con. “Dopo 10 anni insieme abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita - scrivono all’Ansa -. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”. Nessun accenno, come prevedibile, alle cause della separazione, che restano private.Ultimamente le voci si rincorrevano, spiattellate sui tabloid: “Michelle e Tomaso non vivono più insieme - diceva qualcuno -.”. C’era chi aveva notato che Trussardi era scomparso dai social della Hunziker.Che Michelle aveva passato il Capodanno con Serena Autieri e le bambine. Da sola. Niente foto di rito sotto l’albero. “Ho cominciato a prendermi degli spazi miei, ad andare via qualche ora o un weekend”, raccontava la conduttrice in un’intervista al settimanale Chi in una recente intervista. Con la mamma, le amiche, Aurora (la prima figlia avuta da, spesso vittima di critiche sui social a causa dei genitori famosi). Non vuol dire, precisava, “togliere spazio a chi amo”. Quest'estate Michelle Hunziker faceva sfoggio di un mazzo di rose rosse. “E se dopo 10 anni arrivano ancora delle rose senza un motivo - scriveva in un post su Instagram - a noi donne brillano gli occhi”. Eppure.... Si sono sposati il 10 ottobre del 2014, esattamente un anno dopo la nascita della loro prima figlia Sole, che adesso ha 8 anni. Nel 2015 è nata Celeste. Lei icona tv, lui timido imprenditore di sei anni più giovane,, fondatore della casa di moda: a farli incontrare fuche li presentò a una cena. E’ stato proprio il giornalista, stando a quanto lui ha raccontato in tv, a incoraggiare il giovane Trussardi a corteggiare Michelle. Tomaso aveva 29 anni all’epoca e lei temeva la differenza di età. Intraprendente di carattere e determinata, è stata: “Ogni sera mi riaccompagnava a casa dandomi un bacio sulla guancia - raccontò lei -. Ero arrivata a pensare: “Non è che vuole una migliore amica?”. Finché poi alla fine l’ho limonato io”. Ora la storia è arrivata al caponlinea, come in, sotto gli occhi di tutti.