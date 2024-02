Sassonia senza barriere: porte aperte ai turisti con disabilità, famiglie e anziani

Sassonia senza barriere

C'è chi investe nelmordi e fuggi e chi preferisce puntare su una qualità dell', che permetta anche alle persone con diverse forme di disabilità e agli anziani con difficoltà motorie di godersi una bella vacanza all'insegna della cultura e del divertimento. La Sassonia ne è un esempio, con una proposta man mano migliorata negli anni, fino a raggiungere numeri comeculturali e per il tempo libero, dieci tour operator specializzati nel progettaretra hotel, ostelli, appartamenti vacanze e campeggimotorie e sensoriali.Il progetto si chiama “” e ha portato la regione tedesca a diventare uno dei principali Stati federali più imepgnati nel dare ospitalità e servizi specializzati alle persone con disabilità , anziani e famiglie. Dal 2006 Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (Tmgs) collabora con le città e le regioni sassoni per sviluppare e promuovere offerte turistiche accessibili, per fornire descrizioni dettagliate e affidabili delle offerte disponibili e guadagnarsi la fiducia degli ospiti, permettendo loro di pianificare le vacanza individualmente. “Tutte le strutture e le esperienze culturali/ricreative vengono controllate dal product manager del Tmgs e valutate secondo pari criteri di qualità sassoni - spiegano i promotori -. Non si tratta di una certificazione di accessibilità, ma di renderedelle offerte, visualizzate con pittogrammi che evidenzino in modo facile, ad esempio, gli accessi, i bagni, la disponibilità di ascensori o di offerte speciali come le informazioni in Braille Inoltre le strutture turistiche senza barriere non vengono incontro solo agli ospiti con disabilità, anche lepiccoli sono contente di una doccia di dimensioni generose o della possibilità di lasciare indisturbato la propria carrozzina, così come i visitatorio unin deambulatore. Con l'indubbio aumento della popolazione anziana, la domanda potenziale di offerte senza barriere continuerà ad aumentare in modo significativo e ad acquisire importanza nei prossimi anni”.L'offerta prevede la possibilità di visitare luoghi d'arte come la, che non solo offre un accesso senza barriere, ma anche sistemi di udito assistito e visite guidate nella lingua dei segni; oppure lo, capolavoro dell'architettura barocca europea, e il rinomato, entrambi privi di barriere architettoniche per ogni viaggiatore. Quest'ultimo è inoltre dotato di un sistema per sordi, che consente ai visitatori con problemi o deficit di udito di godere degli spettacoli operistici di alta qualità. Allo stesso modo, numerosi palazzi, castelli e giardini consentono un'esperienza completa senza barriere. “Il, il più antico della Germania e la manifattura della porcellana Meissen, hanno un'offerta speciale per ciechi e ipovedenti con il loro progetto 'Touch, Feel, Understand'. Inoltre, il castello di Albrechtsburg e il castello barocco di Moritzburg invitano gli esploratori di tutte le età a fare un viaggio nel passato con 'HistoPad'. Si tratta di una guida interattiva per tablet che grazie alla realtà aumentata e alle produzioni 3D fa rivivere epoche passate. Questa tecnologia è adatta anche ai visitatori con mobilità ridotta e con disabilità visive o uditive.Alla, gli ospiti trovano un plastico tattile della dimora con spiegazioni in Braille e scritte in rilievo. E ancora i musei come le, laad Annaberg-Buchholz, ila Zwickau o ila Lipsia e ilsono istituzioni culturali senza barriere che offrono offerte individuali per i viaggiatori con problemi di mobilità e disabilità sensoriali, nonché per i visitatori con disabilità mentali e di apprendimento”.Le destinazioni senza barriere includono anche esperienze culinarie, come quella nella cantina del castello Schloss Wackerbarth o nel ristorante Auerbachs Keller a Lipsia, dove i menu sono disponibili anche in braille e scritti a caratteri grandi. “Per gli amanti dell'avventura, le guida certificate del parco nazionale accompagnano a fareoppure in gommone. Ci sono anche offerte di rafting nel Markkleeberg Canoe Park nella regione di Lipsia, dove le istruzioni di sicurezza per le persone con problemi di udito sono disponibili nella. Un po' più a nord, sul sentiero escursionistico Dübener Heide possono essere noleggiate combinazioni di biciclette e sedie a rotelle.Nel Vogtland, le imbarcazioni presso la diga di Pöhl sono accessibili agli utenti su sedia a rotelle. Nella regione dei laghi della Lusazia, si trova una varietà di esperienze acquatiche senza barriere con spiagge balneabili e porti turistici attrezzati. Anche il famigerato viaggio a bordo dei treni a vapore sulle ferrovie a scartamento ridotto sassoni è inclusivo, con numerose stazioni che dispongono di accessi senza gradini o rampe”.Tutte le offerte presentate e le informazioni sempre nuove sono disponibili in tedesco e in inglese nella banca dati online Tmgs all'indirizzo www.sachsen-barrierefrei.de. Inoltre, l'opuscolo "Sassonia senza barriere", disponibile in inglese e pubblicato ogni due anni, elenca tutti gli alloggi che sono stati verificati come privi di barriere architettoniche, nonché le esperienze culturali e ricreative, comprese descrizioni dettagliate e indirizzi. Può essere ordinato gratuitamente su https://shop.sachsen-tourismus.de/sachsen-barrierefrei.html