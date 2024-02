Scuola senza voti e pagelle: la rivoluzione fiorentina pensata per i giovani di oggi

Sistema scolastico troppo vecchio

Nel 2019, Daniele Silvestri portò sul palco del Festival di Sanremo “Argentovivo”, un pezzo potente, inatteso e, a tratti, incompreso dai più. Con lui, il rapper Rancore. Il testo non lasciava spazio a dubbi: la, per come è, rappresenta per studentesse e studenti. A riascoltarla adesso, in epoca post-pandemica, quelle parole risuonano ancora più taglienti. Intere generazioni alle prese con un mondo iper-tecnologizzato, che alla velocità della fibra permette di vivere realtà parallele, continuano a passare più di metà delle loro giornate “costrette a rimanere sedute per ore, immobili e mute per ore”.Un sistema scolastico che racconta un mondo chema che, varcata la soglia di molti istituti, continua a essere realtà. Una sorta di macchina del tempo nei confronti della quale le ragazze e i ragazzi provano sempre più disagio, cercando riparo in un isolamento preoccupante, tra musica al massimo nelle orecchie e social network. Uno scollamento tra genitori, insegnanti e ragazzi destinato a non ricomporsi se non attraverso nuovi paradigmi da tentare. Tra questi c’è il “”, dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Firenze, che ha deciso di provare a mettere in pratica un concetto tanto lapalissiano quanto spesso inafferrato: per capire i giovani bisogna dare loro modo di parlare.Una piccola grande rivoluzione che sta generando un’onda positiva e propositiva. L’intuizione di Ludovico Arte ha mosso i primi passi dalla constatazione di una sempre più aspra ed esasperata attenzione da parte di insegnanti, genitori e studenti aI ragazzi studiano solo per portare a casa un buon voto o quantomeno la sufficienza. Gli insegnanti, volente o nolente, mettono troppo spesso al centro del loro operato le "medie" di andamento. I genitori - quelli presenti - badano più alla resa numerica che all’apprendimento. Tutti guardano il dito, perdendo completamente di vista la luna. Eppure, la scuola dovrebbe continuare ad avere come unico obiettivo quello di prendersi cura dei ragazzi, facendoli, all’apprendimento. Vivere i voti come una fonte di stress, come un fine e non come uno strumento, genera esattamente il risultato opposto.E così, in quel di Firenze sono state messe in campo tre azioni urto: una classe sperimenterà(per tutto l’anno nel registro non appariranno voti, i numeri si vedranno solo nella pagella finale, al loro posto saranno presenti solo valutazioni descrittive); qualunque insegnante della scuola potrà decidere di; sono stati, preferendo dare a studenti e insegnanti una prospettiva annuale. “Perdi studenti e insegnanti - ha spiegato il dirigente scolastico - serve un altro tipo di scuola. Il 'Marco Polo' va in questa direzione, mettendo al centro il benessere dei ragazzi. L’abolizione delle pagelle è un tassello di un mosaico molto più articolato.Nella nostra scuola è stato effettuato un lavoro profondo anche sul fronte degli ambienti. Zone di comfort con salotti, divani, tavoli; arredi non convenzionali che consentono di vivere la scuola in maniera diversa; bar e giardini. Tutto è finalizzato a rendere la scuolae non da cui voler scappare. I nostri ragazzi hanno anche a disposizione psicologi, nutrizionisti e figure di supporto".A proposito di psicologi, il dirigente scolastico ha fatto presente che la sofferenza personale dei ragazzi nell’ultimo periodo è cresciuta moltissimo.e, talvolta, fanno addirittura fatica ad ammetterlo. Lo scorso anno, sono stati più di 100 (su 1400) a essersi rivolti allo psicologo . Le motivazioni sono molte e varie: genitori assenti, genitori troppo presenti, genitori presenti in maniera sbagliata, violenze, disagi personali. Una bomba a orologeria che, se non disinnescata, rischia di generare danni incalcolabili nel presente e nel prossimo futuro. “La scuola - ha ammesso Arte - ha le sue colpe. Sono molti i giovani a raccontare di una scuola in cui ci si annoia, che non riesce ad appassionare. Unadi cui l’intero sistema scolastico deve farsi carico, ascoltandoli e cercando di capire come stanno, cosa provano e pensano.Il loro è un mondo che parla una lingua nuova. Basti pensare all’identità di genere: loro viaggiano su logiche completamente diverse dalle nostre. Serve agire senza giudicare. L’unico modo è dare loro parola. Per poter provare a cambiare le cose bisogna creare spazi a loro misura".Quando Arte è arrivato alla “Marco Polo” la scuola stava per chiudere. Oggi, vengono effettuati i sorteggi perché l'istituto non riesce a raccogliere tutte le richieste di iscrizioni. Ilgenitori e ragazzi che, addirittura, avendo sviluppato un forte senso di appartenenza, stanno addirittura chiedendo alla dirigenza abiti brandizzati. Felpe-ricordo che raccontano molto dei sentimenti positivi che la piccola-grande rivoluzione fiorentina sta generando. “Ai ragazzi che arrivano presto - ha raccontato il dirigente scolastico - apriamo la scuola prima per farli entrare. Fanno colazione, studiano, chiacchierano, prendono un caffè. Una cosa piccola, che però in altri luoghi sarebbe scandalosa.Restano il pomeriggio a studiare e due volte a settimana i ragazzi più grandi li aiutano a fare i compiti in cambio di una ricompensa economica che viene loro scalata dal budget necessario per i viaggi all’estero". Forte, anzi fortissimo, è anche il lavoro di: “Tutti gli anni organizziamo un viaggio di una settimana con le insegnanti e gli insegnanti. Un momento dedicato al divertimento e alla socializzazione, per creare un clima positivo".Quello di Ludovico Arte è un cammino che ha come obiettivo la creazione di una. Un obiettivo raggiungibile, un percorso in cui sono le persone a fare la differenza, a partire dalle istituzioni che sembrano non avere un progetto vero sulla scuola. Secondo Ludovico Arte, il cambiamento difficilmente parte dall’alto. Sono le scuole, ciascuno per la propria parte, a dover lanciare più di qualche sasso nello stagno. Gli istituti in cui è stato soppresso il voto numerico e le pagelle di metà anno sono ormai. Con Firenze, anche - tra gli altri - il liceo scientifico “Bottoni” di Milano e il “Tosi” di Busto Arsizio. Edi diverse Regioni hanno chiesto supporto all’università di Milano-Bicocca per guidare questa rivoluzione educativa. Percorsi a ciclo unico anche a Torino, Roma e Palermo. Come Ludovico Arte insegna, quella dell’abolizione delle pagelle è una scelta che deve intersecarsi in una più ampia nuova visione della scuola. Solo in questo modo, potrà essere pienamente compresa e messa a frutto. Al centro di tutto, tra pagelle e programmi, deve tornare a esserci la domanda delle domande:. Da Firenze passa parte della risposta.