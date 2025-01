Malena cambia vita, dal porno alla castità: “Vorrei non essere mai stata toccata”

E’ una Malena diversa quella che venerdì sera si è aperta di fronte a Monica Setta, ospite di “Storie di donne al bivio”. Inaspettatamente diversa, molto lontana dalla donna che sette anni fa ha deciso di intraprendere una carriera nella pornografia. E’ stata tenuta per ultima, a fine serata, oltre la fascia protetta, per ovvie ragioni. Ma se è entrata in studio da “diavolo”, ne è uscita decisamente da “acqua santa”. Il suo bivio (il secondo che affronta) è l’addio al porno. Niente di strano. Se non fosse che a lasciare senza parole la conduttrice sono state le motivazioni.

“E’ più di un anno che non metto piede su un set pornografico, ho deciso di riprendere in mano la mia vita perché mi mancava qualcosa – ha raccontato l’ormai ex pornostar – Malena mi ha dato tanto, ma mi ha anche tolto tanto”.

Filomena Mastromarino, 42 anni fra poco, aveva già fatto parlare di sé quando sette anni fa aveva deciso di lasciare la sua vita tranquilla, da agente immobiliare con una timida aspirazione politica, da ragazza di provincia del sud, figlia di una famiglia rigorosa e cattolica, per buttarsi nel porno. Aveva suscitato scalpore negli animi più bigotti e ottusi. Gli stessi che, probabilmente, oggi si sentirebbero sollevati.

Ma al di là delle reazioni esterne – che poco importano – sono interessanti i motivi per cui (la fu) Malena ha deciso di dire basta alle ore e ore di sesso estremo e scenico di fronte a una telecamera. “Voglio cambiare vita. Non pensavo che questo lavoro potesse entrare così in profondità nella mia persona, pensavo rimanesse solo lavoro.– confessa – In adolescenza ho pensato di farmi suora, frequentavo molto la Chiesa e non mi sarebbe dispiaciuto continuare quel percorso. Non escludo nulla oggi, magari il convento sarebbe il posto migliore per proteggermi dal mondo esterno”.

Ha iniziato col porno perché delusa dall’amore, oggi si ritira dalle scene perché delusa anche dal sesso. Il suo desiderio? “Se potessi cambierei pelle, tornerei indietro fino ad avere quasi la sensazione di non essere mai stata toccata da nessuno – è come se riacquistassi la mia purezza”.