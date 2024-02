"Sei arrivata fin qui solo perché lesbica": veleni social su Erika Mattina, Lgbt dichiarata, in corsa per partecipare a Miss Mondo

La solidarietà delle altre Miss

"Chi scrive così non sa come funzionano i concorsi"

La compagna: "Tu sai quanto vali: tanti sono con te"

Né vantaggi né svantaggi. Sia chiaro. Ledevono essere, a prescindere da. A una miss si chiede di essere bella, principalmente: seguono una serie di requisiti che niente hanno a che vedere con aspetti razziali o sentimentali. Ma così non è sotto la passerella: ne sa qualcosa, che nel 1996 venne eletta prima Miss Italia di colore, decisione che, scatenando una raffica di polemiche. La gogna social questa volta ha preso di mira, splendidadi Arona (provincia di Novara) che ha partecipato a un concorso di bellezza, passando le varie selezioni per, arrivando felicemente in finale tra le 25 ragazze che si contenderanno la fascia., Erika non ha potuto godersi il gusto del successo, in quanto assalita da una pioggia di insulti senza rete da parte dei leoni da tastiera. L’accusa? Aver passato le selezioni in quanto omosessuale. "", le scrivono sui social. Diversi messaggi sul web hanno più o meno lo stesso significato. "Sono più tutelati i ghiei (citazione testuale) che le persone normali. Oramai il ghieismo è ovunque e vince sempre". E ancora. "Come fa una omosessuale dichiarata a fare le selezioni per Miss Mondo? Assurdo dove stiamo arrivando". Gli haters si sono scatenati, tanto che le due ragazze hanno pubblicato sul loro account Instagram, ““, dove condividono le immagini della loro vita, alcuni di questi messaggi d’odio, conditi da minacce, e discriminatori verso il mondo Lgbt+. All’insulto meno violento - "sei passata solo perché sei lesbica" - fanno eco frasiche hanno intasato il diario pubblico di Erika e Martina, che da tempo hanno deciso di condividere la loro vita di coppia omosessuale su Facebook e Instagram. Lo hanno fatto soprattutto perche le circonda, ed hanno raccolto decine di migliaia di followers: “Le perle degli omofobi“ è infatti una pagina molto popolare non solo per la storia privata delle due ragazze ma anche e soprattutto per le battaglie a sostegno dei diritti delle persone Lgbt. "Trovo assurdo che ci sia chi è andato a vedere i miei profili per sapere quale sia il mio orientamento sessuale e trovo ridicolo che si possa pensare che io abbia passato le selezioni di Miss Mondo Italia solo perché sono lesbica - si sfoga Erika - . Io". Agli haters che si chiedono come faccia un’omosessuale dichiarata a fare le selezioni per Miss Mondo Italia, risponde: «Non mi sono posta il problema di dire se sono lesbica o no,di una persona, non si dovrebbe neanche tenere conto di questo".Dalla sua parte si schierano: «È assurdo che ancora oggi una persona venga additata per il suo orientamento sessuale, sia che si tratti della concorrente a un concorso di bellezza sia che si tratti di una persona qualsiasi - il commento di, Miss Italia 1986 - L’orientamento sessuale non ha nulla a che vedere con il concorso di bellezza. Purtroppo viviamo in un mondo così... c’è ancora tanta strada da fare. Hanno volutodi questa ragazza per fare commenti omofobi". "A Erika voglio dire di andare avanti - conclude Roberta - So che è difficile quando si ha a che fare con questi individui, ma se è davvero quello che vuole fare nella vita deve resistere e tener duro. Le auguro un enorme in bocca al lupo".«È ignobile attaccare una persona in base all’orientamento sessuale - tuona, Miss Italia 2000 - Se ancora accadono queste cose significa che siamo. Purtroppo gli haters esisteranno sempre, chissà se direbbero le stesse cose in faccia. Tu vieni valutata in base al tuo aspetto fisico non al tuo orientamento sessuale, politico e religioso. A Erika dico di farsi una. Magari se fosse statal’avrebbero accusata di aver passato le selezioni grazie a. Purtroppo succede anche questo".Erika, da parte sua, non si scoraggia e va avanti per la sua strada, che la porta dritta dritta alla finale della selezione italiana di Miss Mondo, in programma per il 26 settembre: in questi giorni dovrà sostenere un’altra serie di prove , con le altre finaliste, e alla finedata dai punti ricevuti. "Si vede che gli hatersdi come funzioni un concorso di bellezza - taglia corto- : qui facciamo un sacco di prove e talent per passare le selezioni, di certo non sono stata presa perché sono lesbica, né mi avrebbero scartato se lo avessero saputo. Sto vivendo questa esperienza cone mi sto divertendo moltissimo. Purtroppo ci sono gli odiatori che non vedono l’ora di scrivere idiozie e questo mi dispiace. Non sono sorpresa dagli attacchi social, potevo aspettarmelo perché mi èdi riceverema sono super felice di come mi stanno trattando qui e il resto passa in secondo piano».Dura la replica degli organizzatori del concorso: «Siamo basiti - dice l’a - questa cosa ci fa venire il voltastomaco. Ci sembra". Fra le tante voci affettuose, non poteva mancare quella di, che sprona la sua compagna: «Tu sai quanto vali - le sue parole - e sai che hai e avrai sempre un sacco di persone dalla tua parte». La parte giusta.