Si fa allungare le gambe per accontentare il marito: "Oggi me ne pento"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Theresia (@theresiafischer)

"Mi vergogno per l'operazione che non avrei dovuto subire"

L'intervento alle gambe molto rischioso

La moda sui social

Il nuovo amore

Spende 150.000 euro per. E' solo l'ultimo dei tanti gesti estremi per accontentare i bisogni del partner, del marito come in questo caso. Il gesto è la 31enne modella tedescache ha subito una violenza psicologica a causa, come se fosse una colpa, dei suoinaturali.La ragazza, che ha partecipato alla versione tedesca del Grande Fratello, ha raccontato la sua esperienza in un'intervista alla rete radiofonica Mdr Jump: "perché ho acconsentito a un'operazione che non avrei dovuto subire". Ed è proprio questo il punto. Al giorno d'oggi siamo ancora a parlare di come essere accettati dagli altri, di come piacergli anziché di celebrare l' amore libero . Siamo ancora a parlare di come un uomo può minare l'della donna solo perché, come racconta la modella, "gli piacciono quelle alte" e perché "non posso fare nulla senza di lui". Eppure in un primo momento era apparsa soddisfatta della decisione e aveva documentato tutti i passaggi sui social network e sulla sua pagina Instragram in particolare. Sosteneva di aver finalmente. Era arrivata ad affermare: "Il mio sesso va meglio adesso. Sono diventata molto flessibile con le gambe e ho più spazio di manovra a letto". Era il 2018. Evidentemente in questi cinque anni è maturata in lei una consapevolezza diversa.Se vogliamo aggiungere un'altra nota negativa alla vicenda dobbiamo parlare dell'. Oltre che costoso infatti, l'intervento è molto rischioso per la salute. Il direttore della Prima Clinica Ortopedica e Traumatologica della Città della Salute e della Scienza di Torino, Alessandro Massè, lo ha definito addirittura "". E ha aggiunto che questo tipo di operazione è "molto delicata e viene utilizzata, di natura oncologica, traumatologica o congenita, come nel caso del nanismo ", sottolineando che in un soggetto con una struttura ossea correttamente sviluppata può essere considerata una pratica "deontologicamente inaccettabile".Per non parlare del. E qui non ci riferiamo soltanto a quello provato durante l'intervento, ma a quello manifestato durante gli anni attraverso molteplici forme, fisiche o psicologiche, che lasciano ferite profonde e spesso non del tutto rimarginabili e portano a pronunciare frasi come "se te lo senti ripetere 20, 30, 60, 70 volte, allora arrivi veramente a credereAltro problema è poi il fatto di aver lanciato la '' per questo tipo di operazione perché si sa, le storie sui social corrono in fretta. Moda che però viene spenta subito da Massè che ha dichiarato: "Non esistono cifre comparabili perché è un intervento chein alcun listino". Infine si è detto stupito dei centimetri che la modella è riuscita a guadagnare grazie all'intervento: "14 centimetri non sono solo di osso, ma di tutta la struttura della gamba che deve parallelamente crescere. L'allungamento, eseguito per gradi, concede ai tessuti molli di rigenerarsi e adattarsi, ma in questo caso si tratta di una misura davvero estrema che mi stupisce molto".Dopo essersi liberata della relazione tossica, la modella è tornata a splendere ritrovando l'amore in Stephan, un uomo più grande di lei di 25 anni che