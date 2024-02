Sottozero a zero: Tekle Ghebrelul, eritreo, è ct della Groenlandia: "Pronti per vincere il campionato della felicità"

É ancora freddo fuori: la temperatura gioca con lo. Talvolta cade anche la neve: «qanik» si dice in quella lingua cheha imparato da adulto. La notte polare ormai è sconfitta e presto i ghiacci si scioglieranno, così Tekle potrà chiamare i suoi ragazzi: «Andiamo a giocare». Allenare la nazionale della Groenlandia non è il suo vero lavoro: il 52enne di origine eritrea è insegnante di Nuuk, cittadina di meno di 18mila abitanti, capitale di un’immensa distesa di ghiaccio che avvicina l’America all’Europa. Per lui il calcio non è un contratto milionario, coppe da alzare in mondovisione, per lui è solo un gioco. Il gioco della vita.«Sono nato ad Asmara, in Eritrea ,nel corno d’Africa. Mia madre è morta dandomi alla luce e a 10 anni ho perso anche mio padre. Da ragazzo ho combattuto come soldato nella guerra d'indipendenza e ho incontrato i caschi blu dell’Onu dislocati in Sudan. La mia vita è cambiata: ho vinto una borsa di studio che mi ha portato in Europa in qualità di rifugiato politico. Così eccomi giungere in Danimarca».«Tante auto. Un’infinità di case e un mare di gente. E poi il freddo e una lingua sconosciuta. Tutto era diverso e nuovo. Ero solo: mi mancava la famiglia, non avevo amici, ma il calcio mi ha aiutato. Iniziai a giocare come semi-professionista con un solo pensiero in testa: correre. Non smettere mai di correre per lasciare, su un campo di calcio, ogni incertezza e paura. Correvo per chilometri e chilometri, ogni partita sognando di essere come Makelele. La mia vita è diventata migliore».«Un giorno lessi su un giornale un annuncio di lavoro. Cercavano un insegnante in Groenlandia. Sono sempre stato curioso e allora chiesi: ‘Dove si trova questo posto? Vicino al Canada? Ok’. E allora presi la decisione: ‘Proviamo. Solo pochi mesi, poi torno’. Qualcuno mi disse che ero completamente pazzo. E invece...».«Poche auto, poche case, poca gente. Un posto misterioso e meraviglioso. Ma sono convinto che il luogo non sia tutto: non è importante dove si vive, ma come viviamo. Dobbiamo tutti perseguire l’obiettivo di ‘vivere bene’ ed è questo che fa davvero la differenza. Quando sono arrivati alloggiavo in un albergo e guardavo fuori queste distese infinite di campi d’erba e sassi: ma non c’era nessun giocatore, nessun allenatore e nemmeno un pallone. Ho iniziato a insegnare e ho pensato che lo sport potesse aiutare i ragazzi, tanto quanto aveva fatto con me».«La Groenlandia è un paese complesso, l’inverno è lungo e buio: la depressione è un nemico subdolo, anche fra i ragazzi, così come la dipendenza dall’alcol. Il calcio, invece, richiede uno stile di vita sano ed è un gioco di squadra dove si creano legami ed amicizie.Così mi sono messo ad allenare e nel 2014 sono stato nominato commissario tecnico della Nazionale».«Il problema maggiore è la distanza fra una città e l’altra. Incontrarsi, d’inverno, non è facile per le condizioni meteo e i molti chilometri da coprire. Così, quando non possiamo vederci sul campo di calcio guardiamo dei video e cerchiamo di seguire programmi individuali e allenarci al chiuso. D’estate, invece, ci scateniamo».«Vede, questa è una mentalità tipicamente europea e la capisco, ma non è la nostra. Quando guardo il calcio italiano ed europeo vedo persone che cercano la ‘gloria’. Vedo ragazzi guidati come robot e allenatori arrabbiati. Noi, invece, giochiamo per divertirci. Sa dove potremmo vincere?».«In un campionato dove si gioca per la felicità. Ecco, in questo siamo molto forti e ci riesce tutto in modo molto semplice».«Viaggiate e imparate. La cultura apre la mente e il cuore. E poi giocate a calcio che lo sport, quello vero, ci rende tutti liberi e tutti uguali».