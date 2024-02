Un uomo su 25 soffre di depressione dopo la nascita di un figlio

La ricerca su un campione di 600 uomini

Anche lui può cadere in depressione se la partner è in dolce attesa

Un uomo su 25 presenta sintomi depressivi dopo la nascita di un figlio

I risvolti dellache colpisce le neomamme sono risaputi. Non così note sono invece le conseguenze per i neo-papà. Ebbene sì: a quanto pare anche loro risentono dell'arrivo di un bebè, soprattutto se è il primo. Dopotutto il nuovo nato va inevitabilmente a modificare gli equilibri e le routine della coppia, al punto che la nascita di un figlio può arrivare a compromettere la relazione tra i due partner. Il risultato?. Lo attesta unopubblicato su Plos One, che analizzando questo aspetto, ha evidenziato come, per i papà ci vorrebbero addiritturadella propria relazione con la propria partner, senza più nessuna ombra.A condurre la ricerca – che ha riguardato, alcuni diventati padri per la prima volta e altri per la seconda - sono state, due ricercatrici tedesche della. È emerso che un uomo che diventa padre per la prima volta impiegherebbe almeno 24 mesi per tornare a sentirsi felice, mentre il benessere psicofisico e la serenità verrebbe riconquistata da chi diventa padre per la seconda volta dopo soli due mesi. Il sondaggio ha riguardato un periodo di tempo abbastanza lungo, venendo riproposto in varie fasi della gravidanza e anche qualche mese dopo la venuta al mondo del bimbo. Ai neo papà è stato chiesto di rispondere con un voto dal “mai” al “molto spesso” a domande per valutare l’evoluzione della soddisfazione relazionale del tipo: "la sera parliamo per almeno mezz’ora" o "mi abbraccia". Ovviamente sono stati considerati vari fattori come l’età, la durata della relazione, l’istruzione, il reddito, il sesso biologico e il temperamento del bambino. La ricerca ha evidenziato anche chetra i partner potrebbe avere un significativoe ovviamente sulla loro crescita e sul loro sviluppo.Conflitti e tensioni nella coppia finirebbero inevitabilmente per impattare sulla vita della prole, e forti contrasti non farebbero che portare gli uomini a un minore impegno nella genitorialità. La soluzione a questi problemi èal momento della nascita di un figlio, le cui esigenze totalizzanti inevitabilmente finirebbero per stravolgere equilibri e dinamiche della coppia, che però devono trovare tempo e modo di ritagliarsi i propri spazi.Anche gli uomini si possono ammalare di depressione quando le loro partner aspettano un figlio e dopo la nascita di questo. La depressione paterna colpirebbe soprattutto uomini con lavoro precario o con problemi di salute, o la cui relazione è percepita come non stabile. È quanto emerge da un recente studio pubblicato sulla rivistacondotto dadell'università di Auckland in Australia. La ricerca ha coinvoltole cui partner erano in dolce attesa. È stata indagata la comparsa di sintomi depressivi sia durante la gravidanza , sia dopo la nascita del bambino.Gli uomini sono stati intervistati sul proprio stato di salute, sul rapporto con la partner, sulla propria vita professionale. È emerso, racconta Underwood, che ", uno su 50 di depressione antenatale". Iprincipali sono la cattiva salute percepita, lo stress cronico, difficoltà lavorative e nella relazione con la partner. Anche se, precisa l'autrice, si tratta di un- è un fenomeno da non trascurare. È importante riconoscere e trattare in modo tempestivo i segni del disturbo depressivo nell'uomo ''in dolce attesa' e nei neo papà, conclude l'esperta.