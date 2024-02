Una città del Galles ha eletto il primo sindaco "non binario"al mondo

When I came out two years ago I was so worried I'd be ostracized by my community or worse. Today my community elected me Mayor of our great City. The youngest ever Mayor in Wales. The first ever openly Non-Binary Mayor of any city anywhere. Beyond humbled, Diolch Bangor 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/pGHiaQTVaO — Mayor Owen J Hurcum 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🇪🇺 (@OwenJHurcum) May 10, 2021

Un'altra barriera che cade sul fronte dei diritti della, un politic* indipendente, è la, nonché laa ricoprire la carica in tutto il mondo.Identificarsi nel genere non-binario significanella tradizionale. Chi vive questa identità non si sente esclusivamente uomo o donna, ma si può percepire come entrambi, una combinazione dei due, o semplicemente come "altro". Hurcum è originario di Harrow (Londra) e si identifica come(risponde al pronome inglese “they/them”). Si è trasferito a, la città di cui ora è sindac*, solo pochi anni fa, per motivi di studio. Dopo aver assunto laha annunciato che utilizzerà la sua posizione per promuovere la cittadina, attrarre investitori e celebrare la comunità multiculturale che la compone. In un post su Twitter, infatti, ha ricordato: "Quando ho fattoero così preoccupato dio peggio. Oggi la mia comunità mi ha eletto sindaco della nostra grande città. Il più giovane sindaco del Galles. Il primo sindaco apertamente non binario di qualsiasi città".Il giovane sindaco gallese, come riporta la BBC, aveva già fatto notizia quando ha lasciato il partito di cui faceva parte, il, perché 'colpevole' di. Nonostante l’età, ha infatti, ha già maturato una buona esperienza politica: è stato vicesindaco e ha lavorato come consigliere per quattro anni. Ma soprattutto, come dimostra la sua nomina, è, che lo hanno accolto e poi eletto senza alcun pregiudizio. Il neo sindaco è così diventato un simbolo non solo per la comunità LGBTQIA+ ma anche per tutte le persone non-binary, del Galles e di tutto il mondo.