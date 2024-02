A Bologna la lista con più candidate donne. Oltre all'icona trans Porpora Marcasciano

«L’obiettivo è essere la seconda forza della coalizione grazie a una lista di sinistra capace di incrociare tutte le lotte della città. Sono, ma ci è venuto naturale». Cosìla capolista di Coalizione Civica Coraggiosa Ecologista Solidale, il rassemblement di sinistra che appoggia il candidato sindaco di centrosinistra a Bologna, nel presentare i 36 nomi per il consiglio comunale. Tra gli altri, la candidata più giovane, da poco 19enne, la presidente del Movimento Identità Transe l’attivista per i diritti dei disabili. Insieme a Clancy i protagonisti di diverse lotte cittadine comeanima di Làbas e, cicloattivista, dei comitati per i Prati di Caprara, operatori culturali, insegnanti. In lista ancheo di origini comunitarie. Al suo fianco, senatore LeU per il quale «la cosa più importante è che in questa città la Sinistra si sia unita, ma non con dei meccanismi freddi quanto attraverso un percorso sull’idea di cambiamento. Sarà una legislatura di cambiamento segnato dalla cultura della sinistra». E la vicepresidente della Regione: «Clancy è l’esempio raro, purtroppo, di una leadership femminile, forte e giovane».