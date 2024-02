A casa, coi figli in dad, cercando di lavorare in smart. Quando si diventa supermamme

Lo smartwork, da opportunità ad obbligo

In italiano significa letteralmente “intelligente”, ma il termine “smart” racchiude in sé un numero di sfumature illimitate. Così come illimitate sono le sfumature delle mamme in questa pandemia. Mamme diventate “. Proprio per questo motivo laquest’anno ha un sapore particolare per molte donne. Donne che non si sono arrese alle difficoltà del momento, donne che non hanno potuto farlo. Superdonne, verrebbe da pensare. Ma in realtà donne che hanno dovuto e saputo cambiare pelle. “Cosa è cambiato per me con la pandemia? Praticamente tutto - racconta Annalisa, madre di Legnano in provincia di Milano che ha vissuto la pandemia con il marito e i. “Mio marito ed io siamoe non sapevamo nulla di didattica a distanza - racconta -. Abbiamo imparato insieme ai nostri bambini”. Fino all’inizio del 2020 il termine “dad” evocava per gli anglofili il termine “” tradotto in inglese. Oggi la stragrande maggioranza degli italiani leggerebbe in ogni caso il termine come scritto, ovvero “dad”, e non “ded” come sarebbe in inglese. “Con il passare del tempo la didattica a distanza è entrata nel nostro quotidiano, ma all’inizio è stata dura - ricorda Annalisa -. Gestire le lezioni di tre bambini non era facile: uno usava il mio cellulare, un altro computer di casa e per il terzo abbiamo chiesto a mio fratello di prestarci il suo pc”. Dopo l’organizzazione pratica, si è dovuti passare al. “Le prime settimane sono state disastrose - spiega la 42enne legnanese -. Io ero in cassa integrazione, per fortuna mio marito ha ripreso a lavorare presto. Praticamente non avevo il tempo neppure di fare la doccia. Avere tre bimbi in casa tutto il giorno ha richiesto. Ho dovuto inventarmi di tutto per tenerli impegnati”.Anche chi è più tecnologico e ha fatto della flessibilità la propria cifra distintiva ha dovuto cambiare parte della propria natura. “Non siamo supermamme - commenta Erika -. Siamo mamme. Le mamme hanno sempre risorse nascoste, risorse che riescono a tirare fuori nei momenti difficili. In questo anno e mezzo il mio compagno mi ha aiutata molto, ma inevitabilmente nostra figlia si è affidata molto a me. Ho dovuto modificare i ritmi delle mie giornate: con la bimba a casa e le lezioni in didattica a distanza, tutto è cambiato. Essendo una, lo smart working rappresenta la. Non è stato facile e non lo è tutt’oggi, ma con un po’ di organizzazione ci si riesce”. “Lo smart working? All’inizio per me ha rappresentato una vera svolta, poi però ho sentito la necessità di evadere - racconta Cristina - Però non lo potevo fare. I miei due figli, Letizia di 8 anni e Paolo di 11, ne avrebbero risentito. Ho imparato la dad insieme a loro, ho cercato di portare avanti il mio lavoro dando ai bimbi la massima attenzione”.