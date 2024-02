Arabia Saudita, condannato a morte perchè a 17 anni aveva partecipato a proteste antigovernative

. Essere imprigionati conniente meno che da chi dovrebbe garantire la sicurezza, le forze dell'ordine. Essere, per far sì che la disperazione ci spinga a dire il falso, purché quel dolore abbia fine. E infineforse troppo per aver davvero avuto consapevolezza di ciò per cui stavamo combattendo. Sembrano cose che in un Paese civile risalirebbero a tempi lontani, a decenni passati, quando la democrazia era solo una parola che bisognava sussurrare per non essere sentiti e arrestati. Ma sono eventi accaduti davvero, ancora, qualche giorno fa. Nell’aprile dello scorso anno, ilaveva annunciato che avrebbe postoper i condannati per crimini commessi quando avevano. A patto però che questi crimini non avessero a che fare con la, che si applica anche a chi esprime pacificamente il proprio dissenso. E così un giovane della minoranza sciita,a Dammam, una città dell’est, dopo essere stato accusato di aver promosso una rivolta armata contro il sovrano dell’Arabia Saudita con l’intento di "destabilizzare la sicurezza" del regno. "Ancora una volta le autorità saudite hanno dimostrato che le loro", ha affermato Ali al-Dubaisi, direttore dell’Organizzazione europea saudita per i diritti umani. Mustafa è stato arrestato nel maggio 2015 per la sua presunta partecipazione alle proteste durante letra il 2011 e il 2012, quando aveva solo. Era in carcere da allora. Nonostante all'epoca dei fatti fosse giovanissimo, il "processo", se così si può chiamare dato il suo esito scontato ancor prima di avere luogo, lo ha. La legge che 'salva' dalla pena capitale chi si è macchiato di un delitto quando era ancora minorenne infatti, non riguarda i condannati ai sensi della legge antiterrorismo, che contiene una serie di disposizioni vaghe e generiche che hanno già portato i tribunali sauditi ad emettere sentenze di questo tipo nei confronti di persone che avevano solo. Le prove contro il ragazzo includevano una fotografia ritenuta "offensiva per le forze di sicurezza" e la sua partecipazione a oltre 10 raduni di "sommosse" antigovernative tra il 2011 e il 2012. Secondo il ministero degli Interni saudita al-Darwish avrebbe anche tentato di uccidere forze di sicurezza locali. Secondo, un'associazione contro la pena di morte che ha seguito il suo caso, "Al-Darwish è stato messo icosì tanto da perdere conoscenza molte volte. Per far, ha confessato le accuse contro di lui. Al processo, ha detto alla corte di essere stato torturato e ha. La corte era anche a conoscenza del fatto che Mustafa era ancora un minore al momento di molti dei presunti reati. Nonostante queste evidenti violazioni del diritto interno e internazionale, è stato condannato a morte". Reprieve ha precisato che le autorità non hannodel giovane della sua esecuzione, e questa ne è venuta a conoscenza "leggendo le notizie online". "Sei anni fa, Mustafa è stato arrestato con due suoi amici per le strade di Tarout. La polizia lo hama ha sequestrato il suo telefono. In seguito abbiamo scoperto che c'era unache li offendeva. Tempo dopo ci hanno chiamato e hanno detto a Mustafa di venire a prendere il suo telefono, ma invece di restituirglielo lo hanno arrestato e da lì è iniziato il nostro dramma. Come possono giustiziare un ragazzo a causa di una fotografia sul suo telefono? Dal suo arresto, non abbiamo conosciuto altro che dolore", hanno detto i familiare in una dichiarazione all'associazione. Commentando la morte del 26enne, Amnesty in una nota dichiara che "con questa esecuzione le autorità saudite hanno mostrato un deplorevole. È l’ultima vittima del sistema giudiziario profondamente imperfetto dell’Arabia Saudita, che vede regolarmente persone condannate a morte dopobasati su confessioni estorte attraverso la tortura". Questa sorte disumana, che sembra attendere tutti coloro che cerchino die di lottare pacificamente per una società migliore, è toccata nell’aprile 2019 anche ad altri, come Abdullah al-Howaiti, arrestato all’età di 14 anni e condannato a morte a 17. Per aggirare la legge, i minorenni vengono condannati per crimini veri o presunti commessi da adolescenti per poi essere uccisi una volta compiuti i diciotto anni. Nel 2019 in Arabia saudita sono stati giustiziatile pene capitali eseguite.