“Contrordine, compagni!”: il ddl Zan non va più approvato “così com’è”. Letta e Pd aprono alla mediazione. Ma il testo rischia di finire nel pantano

la butta lì, una placida domenica sera di metà ottobre, ospite in studio dinella trasmissione "Che tempo che fa?" (). A sorpresa, il segretario del Pd propone modifiche al(legge che introduce misure di contrasto alle discriminazioni e alle violenze basate sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere). Letta rivolge un appello al deputato dem (in realtà, viene da Sinistra italiana, poi è passato armi e bagagli al Pd), da cui la legge prende il nome:"Si confronti con le altre forze politiche., poi ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Sulla base di, sono sicuro si potrà approvare il testo in tempi rapidi. Abbiamo un dovere nei confronti della nostra società, dobbiamo portarla avanti e approvarla". Subito sui social, parte una lunga serie di sfottò, del tipo: "Ma come? Non avevate detto che ilandava approvato così com’era, senza se e senza ma? Quando, perché avete cambiato idea?". Ecco, come il sole che spunta all'improvviso, torna d'attualità il, su cui destra e sinistra (con inel mezzo e i centristi pure) si sono accapigliati per mesi. Per non dire delle 'intemerate' social di cantanti, vip, attori, che sembravano dover dire tutti la loro, sullo Zan e sulla necessità – urgente, impellente, apodittica – di unache ora, ma solo ora, vede il Pd 'disponibile' a un compromesso, cosa che, fino a ieri, non era.Compromesso che viene 'affidato' allo stesso padre dell'omonima legge, con una piccola gaffe che, però, compie lo stesso Letta: Alessandrosta alla Camera,, e la mediazione, invece, occorre che si faccia tra i. Soprattutto, dovrebbe partire dache, in primis, dovrebbero essere loro i 'deputati' ad avanzarla agli altri gruppi. E così,leggono, sulle agenzie – cioè senza essere stati avvertiti prima e per tempo –, trasecolano e trangugiano, amara, la pillola, offesi per "il mancato rispetto delle nostre prerogative". Voce di corridoio vuole che la stessa capogruppo,(voluta sì, da, a quel ruolo, ma pur sempre esponente dell'area di, gli ex renziani rimasti dentro il Pd) ci sia rimasta, per usare un eufemismo, "un pochino male". Traduzione dal politichese: si è di molto adontata, come pure molti senatori dem che, in pratica, ora accusano Letta di "mancanza di rispetto".Com'è come non è, ora toccherà a Zan mediare. Il quale, però, già mette su diversi 'paletti' e dice che "il cuore della mia legge non si tocca, resta così com'è. Non accetterò mai mediazioni al ribasso". Ecco, difficile che, così, si possano fare passi in avanti, anche sefa sapere, via Enews, che "non facciamo polemiche ideologiche. Cerchiamo una mediazione, vediamo di trovarla". Al netto del fatto che, bisogna 'rimandarla' indietro alla Camera che l'ha approvata in(Montecitorio, in questo caso), e poi bisogna rispedirla nella seconda Camera (il Senato), cioè esattamente quello che il Pd fino a ieri si rifiutava di fare, per gli oltranzisti dello Zan resta, agli atti, lo smacco. Epure loro, mica solo i senatori del Pd.Ma prima di affrontare il punto della questione, come nei romanzi gialli, bisogna fare non uno, ma due passi indietro. Il, infatti, sono mesi che è finito neie lì, per fin troppo tempo, è rimasto. Prima in quelli dellapresieduta dal leghista(assurto, più nolente che volente, a gloria imperitura grazie alle pesanti accuse che gli hanno rivolto, sui social, ile molti altri), poi pure nell'Aula.Giàtra una Camera e l'altra (la famosa 'navetta' parlamentare) era stato lunghissimo: il ddl era stato 'licenziato' da Montecitorio a novembre del 2020 (quindi, a partire da oggi, è passato quasi un anno). Poi, è rimastodentro la Commissione Giustizia (da dicembre 2020 a giugno 2021), ce ne ha messi due per(del Senato, luglio 2021) e lì, a fine luglio, si è fermato l'ennesima volta. In pratica, prima ancora dellae dopo lunghe – e inutili, ma infuocate – riunioni della, i quali insieme alla presidente del Senato decidono in maniera insindacabile sui(di solito all'unanimità, sul ddl Zan a maggioranza), stante anche i tempi 'tiranni' dovuti alla consueta mole di lavoro che ingombra, non si riusciva proprio a venirne a capo. C'era stato, a lugliogiusto il tempo di effettuare e chiudere la discussione generale. Si doveva, dunque, passare alladi un ddl, emendamento per emendamento, peraltro arrivato ‘senza’ relatore (che doveva essere Ostellari, 'nemico' giurato dello Zan).Il motivo è presto detto. "" ripetevano, come in un mantra auto-assolutorio, i(Iv in testa a tutti), scettici su alcune – sostanziali – parti dello Zan (gliin particolare), che continuavano a chiedere una "mediazione", ovviamente 'alta' e che puntavano apertamente a cambiare il disegno di legge, ma per il Pd (e per Zan medesimo) voleva dire soltanto che puntavano, surrettiziamente, a stravolgerlo. Ma pure il, del tuttoin quanto tale, chiedeva "sostanziali modifiche", appoggiandosi proprio ai centristi. Ma anche diversi, nelle loro riunioni interne, osavano dire alquello che il Nazareno, Letta in testa, non voleva sentirsi dire.Non ci sono i numeri, appunto, per approvare lo Zan "così com'è"ma il Pd accusa i centristi, soprattuttodi avere "faccia e lingua biforcuta" perché alla Camera lo avevano votato e poi, al Senato, avevano cambiato idea. A tal punto – veniva un po' da tutti quel grido "guardate che non avete/abbiamo i numeri" – che alcuni senatori, quelli che fanno capo a(con il vice-capogruppo) avevano persino proposto una mediazione last minute: approvare un(nella tattica parlamentare 'preclusivo' rispetto alla discussione generale) che, fatti salvi i ", lo modificasse, anche perché pendeva – e pende – la tagliola regolamentare della destra, come richiesto anche da quei 'cattivoni' di Iv e della destra. Risultato ottenuto fino ad agosto: meno di zero. Il– con ia rimorchio, ma tiepidi, e ovviamente– andavano avanti, tetragoni, senza voler deflettere neppure di un solo passo.Il Pd, però, si era intestardito e (quasi) tutti i suoi esponenti, dalla capogruppo al Senato, a quella alla Camera, dalla pasionaria dei diritti Lgbt+fino alle, continuavano a dire, proprio come il padre della legge Alessandro Zanche "il ddl non si cambia, va approvato così com’è", senza voler sentir parlare di mediazioni che, ovviamente, sarebbero state tutte solo 'al ribasso'. Insomma, un vicolo cieco. Ovviamente,del ddl, già finito su un binario morto per mesi, sembrava scontato: ai primi appelli in Aula sarebbe ', specialmente nei molti, già prevedibili e previsti,, come è possibile sempre quando si tratta sui diritti individuali. In effetti,che si è tenuto dentro l'Aula del Senato, quello sulle, peraltro a scrutinio palese, era passato per un puro soffio (due voti), solo grazie al sì del gruppo Autonomie che però, a sua volta, nutriva molti dubbi sul ddl. Tutto questo solo fino all'altro giorno, prima della pausa estiva, quando erano stati tutti respinti i variavanzati da Iv, come da FI, come pure da altri. Poi, appunto, ecco arrivare a sorpresa le parole di Letta, che creano rumore tra tutti i partiti e scompiglio dentro il Pd, ma muovono le acque.Dopodunque, si riaprono al Senato le trattative sul ddl Zan. Martedì 26 ottobre proprio il relatore del testo alla Camera, insieme alla presidente dei senatori dem, Simona Malpezzi, terrà una serie di incontri con i capigruppo di tutti i partiti a Palazzo Madama, per verificare se ci sono le condizioni per una mediazione "che non sia al ribasso" (sic). Parallelamente, il presidente della commissione Giustizia,(Lega), ha convocato alle 17 un tavolo politico sulla legge che, in teoria, è attesa per il giorno successivo in Aula. Sul testo, però, pendesu cui l'assemblea si esprimerà mercoledì con il voto segreto. Una sorta di tagliola – escogitata dal 'solito', mago di regolamenti – che, se approvata, affosserà la legge, e amen. "Sevolessero partecipare all'interlocuzione devono ritirare questa tagliola. Io ascolterò tutti perché nel mio atteggiamento non c'è pregiudizio di fondo, mahanno fatto di tutto per ostacolare la legge", dice Zan, investito dalin diretta tv, del compito "di un'esplorazione con le altre forze politiche per cercare di capire le condizioni che possano portare a un'approvazione del testo rapida, anche con modifiche non sostanziali".

A fare la prima mossa per sbloccare la legge dunque è stato il Pd che, prima della pausa estiva, invece, aveva ribadito più volte, sempre per bocca di Letta, di voler tirare dritto e portare a casa il testo così come uscito dalla Camera, nonostante la maggioranza risicata – 12 voti di scarto – con cui il ddl aveva superato i primi voti sulle pregiudiziali di costituzionalità al Senato. "La partita è complicata, lo sappiamo, ma sono fiducioso che alla fine si troverà un punto di incontro anche perché l'Italia è l'unico Paese in Europa a non avere una legge contro i crimini d'odio. Non si scherza sui diritti umani", ammonisce severo Zan (qui, in realtà, si tratta di diritti della persona e della loro sessualità, i 'diritti umani' sono altro, ma non sottolizziamo). Poi Zan dice che "le affermazioni di Letta sono molto chiare: abbiamo la necessità di fare presto perché nei prossimi due mesi il Parlamento sarà impegnato sulla legge di Bilancio, poi sull'elezione del Capo dello Stato. È importante fare tutto il possibile per l’approvazione rapida del ddl". Il che, però, volendo sottolizzare, si sapeva pure prima.

Ma fare presto, quando si riapre un cantiere come quello della legge Zan, già frutto di unaa Montecitorio, non appare un obiettivo a portata di mano. Anche perché all'esplorazione di Zan si è subito sovrapposto l'attivismo di Ostellari, il leghista che non ha reso la vita facile al testo in Commissione. "Anche Letta – dice, contento, Ostellari – si è arreso all'evidenza:. Serve una mediazione di buonsenso per fare una legge giusta ed efficace. Senza limitare le libertà e lasciando fuori i bambini. Il percorso di collaborazione era già stato avviato e aveva dato frutti, apprezzati anche da Autonomie e Italia Viva"., che alla Camera aveva votato il ddl, ora chiede di modificarlo con gli emendamenti presentati a luglio per stralciare dal testo l'espressione "" e per rimarcarenell'articolo 7 che istituiscesu cui, a giugno, erano suonate anche le sirene d'allarme delche, con un gesto senza precedenti, aveva presentato richiesta formale al governo italiano perché si modificasse questa parte della legge. Per Zan sull'articolo 7, però, "abbiamo già mediato alla Camera: è una giornata che per prassi viene già celebrata nel nostro Paese con interventi del presidente della Repubblica. Di fattoe richiama un articolo della "Buona scuola" che prevede. Se si vuole cambiare bisognerebbe cambiare a monte la legge sulla Buona scuola". Morale, non si tocca. Sull'in cui si definisce l'identità di genere, invece, apre: "Non è un articolo che contiene l'identità di genere, ma contiene le definizioni, compresa quella dell'identità di genere. L'articolo 1 non era presente nella legge presentata alla Camera, prima dei successivi emendamenti, per cui l'articolo 1, mentre l'identità di genere è presente negli articoli due e tre, cioè nell'estensione della(del 1991, che punisce l'odio razziale, ndr)". Sull’, invece, per ora Zan tace, ma è un altro punto controverso: riguarda la libertà di un prete, o di un commentatore, o di normale cittadino, di usare parole antipatizzanti, se non 'd'odio', nei confronti delle persone omosessuali o transessuali: lo Zan 'punisce' chi lo fa, anche con pene severe, gli oppositori si oppongono reclamando la libertà di espressione., invece, chiude su tutta la linea: "Il ddl Zan è un attacco frontale alla libertà di educazione, alla libertà di espressione, alla libertà religiosa, introduce l'indottrinamento di bambini e ragazzi con la teoria gender. Anche se fosse leggermente modificato resterebbe inaccettabile", dichiara il senatore di Fratelli d'Italia,(valdese, ex azzurro, liberal…). La richiesta di non esaminare il testo, quindi, per ora resta in piedi e l'aula la voterà mercoledì. Se lo scoglio delfosse, per ventura, superato,non sarebbe comunque in discesa.Ci sono mille emendamenti da votare,, che per ora tace. E se la posizione di Alessandro Zan, cui spetta la mediazione, resta questa, cioè assai intransigente, solo i voti di Iv potrebbero 'salvare' la legge., dunque, anche stavolta, farà da ago della bilancia. A decidere la vita o la morte dello Zan resta lui. E anche queste, sullo Zan e non solo sullo Zan, sonoche si vivono, oggi, nel Pd.