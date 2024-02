Elena Bonetti: "Ragazze dedicatevi alle materie scientifiche: la parità di genere si raggiunge anche a scuola"

parità

genere

La, rimuovendo gli stereotipi culturali che allontanano le giovani dai percorsi di studio nelle materie tecnico-scientifiche è uno degli obiettivi del governo, perché oggi "non solo bisogna darema renderledel fatto che c'è bisogno di loro e che lesono il luogo per". Lo ha detto, responsabile delle pari opportunità del governo Draghi, inaugurando a Milano "", l'evento giunto alla quinta edizione dedicato alla diffusione delle discipline scientifiche nella scuola italiana. Stem (acronimo di Science, technology, engineering and mathematics: ma è diffusa anche la versione italiana Stim, ove ingegneria sostituisce l'omologo inglese) and the City punta a convincere soprattutto le ragazze a intraprendere studi scientifici, da cui sembrano restare distanti, ameno dando ascolto alle statistiche. Bonetti ha ricordato che "sono necessarie per un futuro sostenibile e digitale", aggiungendo che è necessario dedicarsi allo studio delle scienze, perché "tutti e tutte si possano sentire cittadini e cittadine,e rompendo gli stereotipi che vedono le donne come meno portate per le materie Stem". "Così il nostro paese può ripartire: le Stem - sottolinea Bonetti - sono ile oggi devono diventare il linguaggio della nostra umanità e tutte le istituzioni devono sentirsi coinvolte e creare opportunità. Le Stem - ha concluso - "ci abilitano a diventare cittadini del futuro e per questo è importante partire dalla prima infanzia con i percorsi di formazione, rompendo quegli stereotipi che ancora oggi nel nostro Paese vedono donne percepite come meno portate per le materie scientifiche".