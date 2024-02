Elezioni storiche: nel 2024 al voto 76 Paesi. Non tutti democratici, alcuni in guerra

In teoria dovrebbe essere “l’anno delle elezioni” (più o meno democratiche). Il 2024 è "il più grande anno di elezioni della storia", come ha recentemente titolato l'autorevole settimanale britannico “Economist”. Più di 4 miliardi di persone, cioè oltre la metà della popolazione mondiale, saranno chiamate a esprimere un voto. Tra elezioni nazionali, comunitarie e locali le urne saranno aperte in 76 paesi, pari al 51% della popolazione mondiale.

Oltre alle elezioni europee, che chiameranno al voto i circa 400 milioni di elettori ed elettrici dei 27 stati membri, si voterà anche in otto dei dieci paesi più popolosi al mondo, cioè Bangladesh, Brasile, India, Indonesia, Messico, Pakistan, Russia e Stati Uniti, e in 18 paesi dell’Africa, che contribuiscono al conteggio con quasi 300 milioni di aventi diritto al voto, per un totale, appunto, di 4 miliardi di persone nel Mondo che contribuiscono a più della metà del Pil mondiale.

Il rischio che sia solo un altro anno di guerre …

Dovrebbe essere, cioè, il ‘trionfo della democrazia’, ma in pratica rischia di essere anche, purtroppo, ‘solo’ l’anno di nuove guerre. Guerra in Ucraina che continua e che potrebbe aumentare di intensità, ma dove pure si dovrebbe votare per libere elezioni, come in Russia, dove le elezioni saranno una farsa, cioè un semplice plebiscito per rieleggere Putin.

Guerra in Medio Oriente, tra Israele e Hamas, a Gaza, che potrebbe estendersi e salire di livello, sempre più pericoloso, coinvolgendo i traffici marittimi nel Mar rosso, dove gli attacchi degli Houti, alleati dell’Iran, imperversano o, addirittura, altri pezzi di Palestina (la Cisgiordania) o altri Paesi (il Libano, dove Hezbollah – altro alleato dell’Iran – minaccia l’apertura di un nuovo fronte, la Siria) fino al coinvolgimento dello stesso Iran.

Guerra che rischia di incombere anche in Estremo Oriente, dove andrà al voto l’isola di Taiwan e dove la pressione della Cina (paese ‘a-democratico’, dove non si vota mai) potrebbe causare una nuova, pericolosissima, guerra, trascinando in essa gli Usa. Per non dire dei Paesi africani, dove si rischiano nuovi golpe e guerre. Insomma, potrebbe essere, il 2024, l’anno del trionfo della democrazia come l’anno di nuovi indicibili lutti.