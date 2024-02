Eutanasia rimandata a settembre, come lo Zan. Il testo base finalmente c’è, ma incombe il referendum

Finalmente adottato il testo base sul ‘fine vita’

L’ostruzionismo di centrodestra e Italia Viva

Trizzino, relatore del testo, ‘dimissionato’…

Il

La lunga ‘inerzia’ del Parlamento

L’associazione Luca Coscioni: "Doppia carenza"

La proposta di referendum

“Rimandato a settembre”, proprio comema con qualche possibilità - dopo anni, anzi decenni - di vedere finalmente la luce, è ripresa, in Parlamento, la battaglia perIl 7 luglio scorso, nell’indifferenza generale dei media (a differenza dell’attenzione parossistica sul ddl Zan…) è stato adottato il ‘testo base’ dellada parte delle due commissioni congiunte, la II (Giustizia) e la XIII (Affari sociali) della Camera dei Deputati.Un passaggio cruciale perché, senza ‘testo base’, una legge non procede, neppure in commissione, figurarsi se può, di conseguenza, andare in Aula. Però, lo stesso testo ha subito, in contemporanea, e proprio ieri, ultimo giorno di lavoro della Camera dei Deputati prima delle vacanze estive, un. Infatti, ilda proporre al testo è stato posticipato alla ripresa dei lavori post-ferie dei deputati. Quindi, se ne riparlerà dal 6 settembre, quando, una volta esaminati e votati, in commissione, gli emendamenti, il testo base sul ‘fine vita’ dovrà essere calendarizzato per l’Aula. “La colpa – spiega il deputato(+Europa), non nuovo a battaglie sui diritti civili (sua la proposta di legge sulla) – è del centrodestra, ma anche di Italia Viva, che, alla faccia del suo presunto ‘riformismo’, fa da mesi ostruzionismo all’approvazione della legge”., però, mette sotto accusa pure “le resistenze di una parte del Pd, quella cattolica, che di fatto non vuole una legge sull’eutanasia”. L'altro problema è, ovviamente, l'ostruzionismo che, di certo, il centrodestra metterà in campo, a partire da settembre, sia in commissione che in Aula, “per ordine di Salvini”, dicono le voci di Montecitorio e che rischia di impedire che il ddl diventi davvero legge. Come sul ddl Zan, i trucchi regolamentari,sugli emendamenti e sugli articoli, prima in commissione e poi in Aula, da mettere in campo, se si vuole, ce ne sono a iosa.– approvato con i voti della vecchia maggioranza giallorossa (M5s-Pd-LeU-Iv, più gran parte del gruppo Misto) mentre il centrodestra (Lega-FI-FdI-altri del Misto) ha votato contro – erano stati, fino a ieri, due: il deputato dem,(il quale, a sua volta, aveva sostituito il primo relatore, il leghista), molto tiepido e circospetto su unalegge ‘urticante’ per un cattolico come lui, e, ex deputato del M5s, a marzo passato al Misto, che, a “Luce”, spiega il motivo delle sue dimissioni da relatore: “In realtà, non mi sono dimesso mea sponte, sono stato ‘dimissionato’ dal presidente della commissione Giustizia (il pentastellatondr) per una motivazione assai opinabile: uscito dal Movimento, non garantivo più l’M5s. Per questo provvedimento, però, mi batto da anni, ho mediato con tutte le forze politiche, anche quelle di centrodestra, che vi si oppongono, e dopo due anni e mezzo di duro lavoro, abbiamo scritto, con, un testo equilibrato che, anche se, e che risparmia il viaggio in Svizzera a chi desideri morire come meglio crede. In buona sostanza, penso che una legge non perfetta sia meglio che non avere nessuna legge”...Ma, come si diceva, c'è anche l'altro relatore del testo base,, capogruppo dem in commissione Giustizia, il quale dichiara: “testo base approvato si limita a riprendere le condizioni e i limiti per l’accesso al suicidio assistito che laha individuato nella sua sentenza del 2019 (quella sul “dj Fabo” o “caso Cappato”, stabilendo che, a determinate condizioni, non è punibile unadefinita.), invitando il legislatore a intervenire con sollecitudine per approvare una disciplina compiuta. Ci arriviamo dopo uncompiuto in commissione, iniziato oltre tre anni fa, che ci ha consentito di avere un'enorme mole di informazioni, proposte e suggerimenti. Il voto di oggi (del 6 luglio, ndr) rappresenta un punto di partenza e non pregiudica ulteriori interventi di modifica, miglioramento e affinamento del testo in sede di valutazione degli emendamenti, nell’auspicio di poter trovare, come sempre abbiamo dichiarato, la più larga condivisione in commissione e poi in aula”.L’iter per una legge sul fine vita, dunque, è stato lungo e tormentato e si trascina da anni, anzi da decenni, in pratica di legislatura in legislatura. Nei mesi precedenti la sentenza, ilaveva provato più volte ad approvare una legge sull’eutanasia, incoraggiata anche da un’altradel 2018, ma senza trovare un possibile compromesso. In pratica, in ben due legislature (la XVII e, finora, la XVIII), il Parlamento non ha prodotto nulla, in materia, nonostante la poderosa raccolta di firme (70 mila) per una legge di iniziativa popolare e, ora, un referendum che incombe, sulla materia.che si occupa da molti anni dei diritti dei malati che chiedono, teme però che la proposta di legge della Camera sia troppo circoscritta e limitativa. Sia la presidente,, che il tesoriere, il radicalehanno criticato il testo della Camera perché, che molto spesso non sono sottoposti a trattamenti di sostegno vitale e non prevede la “” (quando è il medico a somministrare il farmaco mortale).prevede, invece, undi una parte dell’, quello che punisce: in questo modo sarebbe permessaoltre a unadi suicidio assistito. La raccolta di firme avrà tempo fino alper ottenerneda presentare in: nel caso riuscisse (al 5 agosto ne sono state raccolte già) e se lariterrà legittimo il quesito, il voto si terrà non prima della primavera 2022. La domanda, dunque, a oggi, è solo una: arriverà prima ilo il