Firenze, il Forum del Mediterraneo si dimentica delle donne: solo 7 su 65 a Palazzo Vecchio

Il sindaco di Firenze: "Il mix di generi aiuta il gioco di squadra"

Possibile che anche al grande tavolo delin corso a Firenze, si sarebbero dovute prevedere le quote rosa? Evidentemente sì, se si guardano i numeri: sette su sessantacinque. No, l’altra metà del cielo non è seduta a parlare di dialogo e di rispetto dell’umanità, con la giusta rappresentanza. Venerdì 25 febbraio nel Salone dei Cinquecento è iniziato il Forum dei Sindaci,chiamate a portare il loro contributo sul tema della pace.L’è un deficit che accomuna Nord e Sud, Est ed Ovest delle città del Mare Nostrum. Italia compressa, visto che in mezzo a venti sindaci uomini, brilla solo la prima cittadina di Ancona,. Dagli altri Paesi ospiti sono arrivate Voltana Ademi, alla guida della città albanese di Shkodër; e l’appena trentenne Benjamina Karić, sindaca di Sarajevo. Mentre dalla Croazia, parteciperà la vicesindaca di Dubrovnik, Jelka Tepšić. Non è sindaco neppure lei, ma anche, assessore alle politiche transfrontaliere. Da Tel Aviv è arriva inoltre l’appena trentenne vicesindaca Chen Arieli, molto nota anche come attivista dei diritti lgbt. Infine, chiude il piccolo gruppo delle delegate a Firenze, la turca Fatma Şahinla, alla guida del municipio di Gaziantep. Palazzo Vecchio fa sapere che tra le invitate c’era anche la sindaca di Tunisi, Souad Abderrahim, che purtropo non ha potuto partecipare per le gravi tensione nel suo paese. Così come non è potuta intervenire la prima cittadina di Barcellona Ada Colau Ballano.Certo, rispetto aalla fine degli anni Cinquanta, la rappresentatività femminile è un po’ migliorata. Ma può mai bastare? Il Forum dei vescovi è per forza di cose al maschile. Ma davvero a parlare di pace, religione, spiritualità, teologia non c’era neppure una dona degna di partecipare all’assise fiorentina? Una piccola consolazione: oggi, dopo il saluto del sindaco di casa Dario Nardella, prenderà la parola, anche se in streaming, il direttore generale Unesco Audrey Azoulay. E tra i relatori sono previste la ministra dell’Interno, direttore dell’Oms Europa.“E’ vero, se guardiamo alle principali città del Mediterraneo i sindaci donne sono molto poche - ammette il sindaco fiorentino Dario Nardella -. Per fortuna abbiamo la sindaca di Sarajevo Benjamina Karić, a cui daremo la ribalta nella tavola rotonda. E abbiamo volutamente chiesto la presenza della, mentre il sindaco è un uomo, che è molto brava e molto impegnata. Altre non sono potute intervenire per motivi inderogabili. Ma condivido l’appello, che deve riguardare il mondo della politica ma in generale anche quelli dell’economia, dell’informazione e tutti gli altri. E credo davvero che non servano solo uomini a capo di donne, ma anche, ricordando che il mix di generi aiuta il gioco di squadra".