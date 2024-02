I militari italiani in missione di pace lasceranno l'Afghanistan dopo vent'anni

"Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per permetteredi tornare a crescere in un clima democratico e, mi auguro, di pace". Parole del ministro degli esteria commento della decisione che le forze della Nato lasceranno l'Afghanistan. Con il ritiro dei contingenti del Patto Atlantico anche l'Italia farà dietrofront con le sue truppe militari, dislocate in varie zone del paese con finalità di conservazione della pace. "Dopo vent’anni, la Nato ha scelto di lasciare l’Afghanistan - scrive Di Maio in un post sui social - Lo abbiamo deciso a Bruxelles dopo il vertice ristretto insieme ai ministri degli esteri die successivamente nel vertice Nato allargato". Di Maio annuncia una road map che consentirà il graduale, "alle quali rinnovo il mio più sentito riconoscimento per il supporto fornito in questi anni al popolo afghano. Un supporto fondato suli, soprattutto". Per il ministro, l'apporto dell'Italia in questi anni "è stato determinante: abbiamo teso la nostra mano, abbiamo contribuito ad avviare progetti di cooperazione volti a, provato da un conflitto logorante". Quindi Di Maio parla dell'apertura di "una '', una via fraterna, lontana dalle armi e dalle bombe, vicina alle esigenze dei cittadini afghani e alle loro speranze di ripresa". A completare il post il ministro ha pubblicato l'immagine di un soldato italiano che offre un dono ai bimbi afghani.