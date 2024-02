"Il Pride? Un evento squallido di disadattati e schizoidi", frasi shock del centrodestra

e queste sono". Il primo a esprimere indignazione è stato il consigliere Pd Marco De Ros. Ha acceso il microfono, durante la seduta (online, per le norme anticovid) del, stretto hinterland milanese, e ha interrotto il discorso che stava leggendo la, avvocato milanese in quota Forza Italia. Le parole pronunciate da Parisotto sono state troppo forti per il consigliere del Pd: "Queste cose non può permettersi di dirle", ha zittito la consigliera di opposizione. Poi, l’è stata una valanga, con le. Perché le dichiarazioni di Parisotto erano un attacco ai partecipanti del Pride di Milano e alla decisione del Comune di Cesano di concedere il patrocinio all’iniziativa che si è svolta sabato scorso. "che sono fenomeni folkloristici e risibili, un. Chiunque abbia un po’ di sale in zucca – ha detto in diretta la consigliera forzista – sa benissimo che questi ritrovi sono di, in piena crisi dissociativa. E i ragazzini, invece,, lungi dall’avere alcun valore politico, hanno molto di psichiatrico e qualcosa di sulfureo". La consigliera ha poi attaccato chi si batte per l’attuazione del, perché "i casi di violenza e discriminazione verso persone con diverso orientamento sessuale sono pochissimi. Al fondo di tutto questo – ancora Parisotto –, c’è un precisovolto a far sì che la scientificità che in natura vi è maschio e femmina venga snaturata nella realizzazione di un". Dure le proteste e le reazioni, con espressione di solidarietà nei confronti dell’assessore di Cesano all’Integrazione e Pari opportunità Ilaria Ravasi che per prima aveva proposto il patrocinio al Pride, e condanna di "queste", ha sottolineato il sindaco Simone Negri (Pd). Stessa condanna arrivata dal portavoce dei: "Ci aspettiamo che, conscia della gravità di queste affermazioni pronunciate in un contesto istituzionale, Parisotto dia le. Se ciò non avvenisse, diamo per scontato le stesse siano prese dal suo partito, subito".Per la segretaria metropolitana di Milano del Partito Democratico Silvia Roggiani, le parole della consigliera sono "disgustose, affermazioni inqualificabili e intollerabili per un'esponente delle istituzioni, pronunciate, per giunta, durante il Consiglio comunale. Quanto accaduto ieri sera, assieme alle aggressioni violente e omofobe che si sono registrate a ridosso del Pride, dimostrano ancora di più chee denigra la comunità arcobaleno". Supporto all’assessore Ravasi e al Comune anche dall’: "Linguaggio che trascende la normale dialettica politica, un combustibile di odio che in questi giorni ha già mandato molti ragazzi in ospedale, per il semplice fatto di essere parte della nostra comunità.per cui stiamo valutando azioni legali".la consigliera Parisotto: "Nessuna offesa, ho posto domande sull’appoggio a manifestazioni divisive. Mi sono permessa di sottolineare l’ideologicità di questa scelta., solo perché non ritengo il Gay Pride manifestazione culturale e non è questo il modo di lottare contro la discriminazione di genere.sulle scelte sentimentali o sessuali delle persone. La mia era, contro lo zimbello che si fa dei simboli religiosi in certe manifestazioni".