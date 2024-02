In Guatemala vietati i matrimoni gay e inasprite le pene per chi pratica l'aborto

La Legge sulla protezione della vita e della famiglia

Le proteste

Il Congresso delha votato a favore di una legge che. E lo ha fatto in un giorno particolare, l'8 marzo, mentre fuori le strade erano piene di manifestanti che rivendicavano i loro diritti in occasione della Festa della Donna. La legge proibirà anche l'nelle scuole e inasprirà leper le donne che vogliono. Una misura, quindi, parecchio restrittiva, che metterà in pericolo i diritti e l'integrità di molte persone.La cosiddetta "Legge sulla protezione della vita e della famiglia" (o) è stata approvata da una maggioranza schiacciante nel Congresso guidato dai conservatori. Solo otto legislatori su 160 hanno votato contro: 101 i voti favorevoli, 51 gli assenti. Se firmata dal, la misura riformerà il codice civile del Guatemala per "vietare espressamente i matrimoni tra persone dello stesso sesso". In più renderà(oltre al fatto che nello Stato l'interruzione di gravidanza è già vietata a meno di pericolo per la vita della gestante) e aumenterà le pene detentive per colore che "abbiano abortito da sole o dato il loro consenso a un'altra persona per farlo". Le donne, ad oggi, dovevano affrontare 1 a 3 anni di reclusione, ma gli anni di carcerazione ora potranno variare.⁠ Infine legge prevede anche il divieto per le scuole di "promuovere tra giovani e adolescenti politiche o programmi relativi allae all', o mostrare come normali comportamenti sessuali diversi dall'eterosessualità o incompatibili con gli aspetti biologici e genetici dell'essere umano", continuando quindi a portare avanti l'idea che l'omosessualità o la transessualità siano 'malattie' da estirpare o guarire. Non è ancora chiaro se Giammattei, un conservatore, la firmerà, ma molti membri del suo partito l'hanno appoggiata. Uno dei legislatori che ha votato a favore della legge, Patricia Sandoval, ha detto infatti che "con il concetto disi intende l'unione tra".La decisione sul tavolo di Giammattei ha scatenato enorme preoccupazione tra la popolazione e i difensori dei diritti civili. Tanto più che vietare l'aborto, il dibattito a scuola su temi come l'orientamento sessuale e l'identità di genere – che, tra l'altro, è una pratica diffusa ormai, vedasi la, l' Ungheria e la–, il matrimonio tra persone dello stesso sesso appaiono azioni particolarmente allarmanti per un Paese con un così. Politiche come questa, infatti, fomentano ancora di più l'odio, la discriminazione e lo stigma verso comunità e persone già marginalizzate. Il difensore civico dei diritti umani del Guatemala, Jordán Rodas, l'ha definita infatti unae un "passo indietro per la libertà" e ha promesso di impugnarla. La parlamentare di opposizione Lucrecia Hernández ha invece sollecitato il presidente Giammattei a porre il veto alla legge, sostenendo che sia. Amnesty International, infine, denuncia che questa decisione rappresenta una "per la vita delle donne e delle persone LGBTQIA+", ma anche per i diritti umani e per le famiglie nel Paese.⁠ ⁠ ⁠