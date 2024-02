Inizia il semestre italiano alla guida del Consiglio d'Europa : "Rimettere al centro la persona"

"Dopo la presidenza del G20 e la co-presidenza del Cop26 è un'altra occasione di prestigio e responsabilità" afferma il ministro degli Esterida Strasburgo, dove l'Italia ha preso la guida delper il prossimo semestre, subentrando all'Ungheria. Per il titolare della Farnesina il nostro Paese dovrà incentrare il proprio operato nel segno dei, puntando su la riaffermazione dei valori europei, il rispetto delle donne e dei bambini e soprattutto la necessità diFormalmente l'Italia prende la presidenza del, l'organo decisionale dell'organizzazione internazionale fondata nel 1949 e che oggi è composta da. Il programma prevede meeting ed eventi da qui alla fine di maggio 2022. Il primo punto in programma nella guida italiana "vede l'adesione dell'Ue alla Convenzione europea per i diritti umani come una questione di primaria importanza", si legge nel documento. Laè la prima convenzione elaborata e adottata dal Consiglio d'Europa stesso nel 1950 e da allora è stata infatti ratificata da tutti gli Stati membri dell'Ue ma non dall'Unione nel suo complesso. Questo è il primo intento del nostro Paese, per colmare un gap importante e per dare anche un segnale fondamentale di unità, ma è in generale sul binario della tutela dei diritti umani in ogni sua forma che viaggerà la guida italiana, con focus sulla prevenzione dellee con il lancio, a Roma, della nuova strategia del Consiglio d'Europa sui diritti di bambini e adolescenti. La Capitale, prossimamente ospiterà anche una riunione del Comitato sull'anti-discriminazione, la, con panel anche sui. Diritti ma anche giustizia. "L'Italia considera una priorità riaffermare la funzione della pena come riabilitazione del colpevole e risarcimento della vittima", si legge nel programma del Governo italiano che prevede, già nel prossimo mese di dicembre, una conferenza dei ministri della Giustizia dei Paesi parte del Consiglio d'Europa.Per il semestre italiano è stato emesso unnella cui vignetta è riprodotto il simbolo del Consiglio d'Europa, stelle dorate su fondo azzurro e in basso un nastro tricolore. Questo logo apparirà in tutte le porte di accesso di un tram della città alsaziana, inaugurato nel pomeriggio di mercoledì 17 novembre proprio per celebrare la guida italiana. Il tram, sulle note dell'inno di Mameli, ha viaggiato dalla centrale Piazza della Repubblica di Strasburgo alla sede della Cedu, sotto gli occhi dell'ambasciatore, rappresentante permanente dell'Italia presso il Consiglio d'Europa, e della segretaria generale dell'organizzazione,. Il Consiglio "costituisce un unicum per perimetro geografico, struttura, metodi di lavoro e missione" ha sottolineato Luigi Di Maio assicurando "massima dedizione" nel ricoprire un ruolo che l'Italia attendeva da 20 anni.