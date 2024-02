Just because I am a Woman: le politiche diventano vittime per dire no alla violenza di genere

ha un occhio nero,il volto pieno di lividi,un brutto graffio in faccia. Probabilmente non le vedremo mai così, ma proprio per questo i loro volti sono così d'impatto. L'artistatorna così a far parlare di sé, grazie alle sue opere che pongono l'accento su tematiche di rilevanza politica e sociale. L'arte al servizio dell’attualità, così tanto utilizzata in questo periodo storico. Lui lo fa con uno, che vuol far riflettere sul mondo di oggi e su quello che si può costruire per il domani.è una campagna shok apparsa nel novembre del. Una serie di manifesti dove le protagoniste sono una serie di famose leader internazionali "ritratte" con il volto coperto di ferite. Oltre alle già menzionate, ci sono Brigitte Macron,. La sensibilizzazione, secondo aleXsandro Palombo, è l'unico modo per arrivare a un': per avvicinare il pubblico l'artista ha scelto di avvalersi di immagini iconiche, personaggi molto noti al grande pubblico, declinati in una chiave funzionale alla trasmissione di messaggi potenti. Ed è sicuramente molto forte l'impatto di questa campagna diche immortala le famose donne in modo mai visto,, private della loro posizione di potere. L'intera collezione è stata ora acquisita daldi Parigi, entrando ufficialmente a far parte della collezione nazionale. L'arte di Palombo porta spesso in scena la violenza,che pervade nella nostra società. Questa volta ha voluto affrontare un tema che, nonostante sia radicato nei secoli, negli ultimi anni è salito "tristemente" alla ribalta dell'opinione pubblica, facendo nascere movimenti di protesta e di lotta sempre più forti, per l’affermazione dell'uguaglianza di genere. Ma le violenze e gli abusi non accennano a diminuire e forse, quei manifesti, potrebbero