La campionessa di basket Usa detenuta in Russia: tensione da Guerra Fredda tra i Paesi

Le accuse

Una questione poco chiara

I casi precedenti

L'appello della moglie di Brittney

Mentre lacresce a causa della, le autorità del Cremlino hanno fermato, una star della W.N.B.A., con l'accusa di detenzione di stupefacenti. Il servizio federale delle dogane ha infatti annunciato, dichiarando però che è stata fermata all', vicino a Mosca, il mese scorso. Il fermo della cestista americana, 31 anni, sette volte vincitrice del W.N.B.A. All-Star con Phoenix Mercury e figura chiave di due nazionali campionesse olimpiche, arriva durante un infiammato stallo nei rapporti tra Stati Uniti e Russia a causa dell'invasione in Ucraina e trascina la giocatrice nel mezzo delladai tempi della guerra fredda.Le accuse avanzate dalle autorità russe sono. Grazie ad un cane antidroga all'aeroporto della cittadina vicino a Mosca, i funzionari della dogana avrebbero perquisito i bagagli di Griner, trovandovi all'interno alcune cartucce di vape contenenti olio di hashish. È stata un'agenzia di stampa russa, di proprietà statale, a identificare la proprietaria nella famosa giocatrice di basket. L'olio di hashish è un estratto di marijuana che ha un'alta concentrazione della sostanza chimica psicoattiva THC, ed è comunemente venduto nella(le sigarette elettroniche). Il servizio doganale, in merito al caso dell'atleta americana, ha detto che è stato aperto un procedimento penale contro di lei, con l'accusa di, che potrebbe portare ad una pena fino a 10 anni di carcere."Brittney si è sempre comportata con la massima professionalità durante il suo lungo rapporto con la pallacanestro statunitense", ha scritto la U.S.A. Basketball su Twitter sconvolta dall'accaduto. Anche perché l'intera vicenda, venuta alla luce nei giorni di guerra in Ucraina, appare poco chiara. Così come le sue. Il momento dell'arresto della giocatrice, intanto, rimane: lo screening dei bagagli all'aeroporto è avvenuto a febbraio, secondo il servizio doganale, sollevando la possibilità che Griner sia stata fermata diversi giorni prima dell'annuncio ufficiale. La 31enne ha infatti fatto l'ultimo accesso su Instagram il 5 febbraio: la tempistica fornita lascia aperta l'ipotesi che il caso possa essere stato in corso in segreto per settimane prima che le autorità del Paese scegliessero di richiamare l'attenzione su di esso. Non è ancora chiaro se la Russia abbia, che hanno condotto un ampio sforzo per imporre dure sanzioni al governo di Mosca e alla sua élite. Lunedì, Jen Psaki, l'addetto stampa della Casa Bianca, ha detto di aver "visto i rapporti" sulla detenzione di Brittney Griner, ma che laimpedisce al governo degli Stati Uniti di discutere la detenzione di una persona senza il suo consenso scritto. Anche il Segretario di Statoha citato i vincoli sulla privacy domenica, quando non ha voluto commentare la carcerazione della giocatrice in una conferenza stampa a Chisinau, in Moldavia. Blinken, inoltre, non ha risposto a una domanda se il Cremlino avesse dato nota dell'arresto come ritorsione per lache gli Stati Uniti hanno lanciato contro la Russia negli ultimi giorni. Tuttavia, nonostante non ci siano prove certe della cosa, quello che è sicuro è che non i stratta del primo caso.I funzionari americani hanno infatti ripetutamente accusato la Russia di. "Questo caso segue un preciso disegno della Russia che detiene ingiustamente e imprigiona cittadini americani" ha scritto su Twitter Joaquin Castro, senatore democratico del Texas, citando il caso di, un ex marine Usa che un tribunale russo ha condannato a nove anni di carcere nel 2020 con l'accusa di violenza contro gli agenti di polizia, che la sua famiglia e sostenitori hanno descritto come fraudolenta. Sabato 5 marzo, dopo la notizia del fermo della giocatrice di basket, il Dipartimento di Stato ha rilasciato un avviso aggiornatoimmediatamente dato il "potenziale di persecuzione contro i cittadini statunitensi da parte dei funzionari di sicurezza del governo russo".Brittney Griner è una delle più forti giocatrici di basket a livello internazionale degli ultimi anni. Dal 2015, durante le pause delnel quale la cestista gioca per i Phoenix Mercury, prende parte anche a quellocon l’. Molte stelle della W.N.B.A. contano suldei campionati d'oltreoceano, che in Russia si gioca nei mesi invernali e le giocatrici straniere che partecipano a volte restano nello Stato fino alla primavera.Quando la cestita è stata arrestata all'aeroporto di Sheremetyevoha postato una foto su Instagram scrivendo: “Grazie a tutti coloro che mi hanno contattato per il ritorno in sicurezza di mia moglie dalla Russia. Le vostre preghiere e il vostro sostegno sono molto apprezzati. Amo mia moglie con tutto il cuore, quindi questo messaggio arriva in uno dei momenti più difficili della mia vita. Capisco che molti di voi hanno imparato ad amare BG nel corso degli anni e sono preoccupati e vogliono dettagli. Vi prego dimentre continuiamo a lavorare per riportare mia moglie a casa sana e salva”. Qualche giorno fa Cherelle Griner è tornata a lanciare un messaggio dai social, rivolto alla compagna: "Ti amiamo tesoro! La gente mi dice "tieniti occupata". Eppure, non c'è un lavoro in questo mondo che possa impedire a qualcuno di noi di preoccuparsi per te. Il mio cuore, i nostri cuori, saltano tutti i battiti ogni giorno che passa. Mi manca la tua voce. Mi manca la tua presenza.Non ci sono parole per esprimere questo dolore. Sto soffrendo, stiamo soffrendo. Stiamo aspettando il giorno in cui potremo amarti come una famiglia".