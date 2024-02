Legalizzatela! Il ddl sulla depenalizzazione della coltivazione della cannabis compie timidi passi in avanti

Le battagliere parole dell’ex radicale Magi

Spunta, come un fiore di ginestra in montagna,sullaLa deputata del M5s,con l’appoggio e il consenso dell’intero Movimento, e il deputato di +Europa,(praticamente da solo…) ‘ci provano’, a portare avanti un ddl di depenalizzazione della cannabis. Entro, come vedremo più avanti, arriverà persino al voto, in commissione Giustizia della Camera (presidente ne è il), dopo essere rimasto ‘in sonno’ per mesi, il testo base sulla cannabis. A ‘verificare’ le diverse posizioni tra i gruppi parlamentari sarà lo stesso presidente, relatore del testo, come ha detto al termine dell’ufficio di presidenza della sua commissione. “La novità principale – ha spiegato– riguarda ladi poche piante che sarà equiparata alla detenzione per uso personale. Non pensiamo tanto all’uso ludico (della cannabis,– precisa– quanto alle necessità delle persone che coltivano autonomamente poche piante di cannabis e soltanto per uso terapeutico”.“L’adozione di unfrutto dei testi abbinati, tra cui quello a miasullae sulla, è una tappa importante per la prosecuzione dell’iter parlamentare”, dice, deputato e presidente di, nonché ex radicale. “L’auspicio delè anche il mio ma, trattandosi di un provvedimento di iniziativa parlamentare, è necessario verificare da subito la disponibilità di unaa chiederne l'esame in aula. In questo modo potremo costruire un percorso certo verso l’approvazione evitando che l’iter subisca ancora rinvii dovuti alle necessità di esaminare decreti e alla mancanza di volontà politica”, aggiunge il deputato radicale. “Servedi fronte all’urgenza di modificare una legge ideologica che non ha garantito giustizia, salute, legalità né un'efficace lotta alla criminalità”, concludeParla, invece, e volentieri, a ‘, la deputata. Giovane (classe 1979), alla prima legislatura, si dice ‘inesperta’ nei rapporti con la stampa, ma il suo accento siculo conquista così come la forza dei suoi argomenti. Tra le curiosità il fatto chedi mestiere farmacista,di casa, in quanto ha aderito alla campagna “Meglio legale”, presentata anche in Parlamento. “Nei voti che si sono susseguiti finora, ho visto, con una certa preoccupazione, le astensioni die di altri gruppi minori, oltre che l’ostilità preconcetta di tutto il, e ho notato anche molti imbarazzi nel”, spiega la deputata pentastellata. “Credo – continua – che si tratti di un problema mentale e culturale, più che politico. Vogliamo favorire la depenalizzazione e l’auto-coltivazione, non certo l’abuso delle droghe. Laha contro-risposto con unama il problema droghe va affrontato con conoscenza e sapienza. Siamo favorevoli all’aumento delle pene per tutte le droghe che fanno davvero ‘male’ (eroina, cocaina, Lsd, acidi, crack), ma la cannabis ha un alto valore sociale, oltre che terapeutico, lo dice, ormai, anche l’. La cannabis non ha effetti collaterali invalidanti, a differenze di altre droghe, che sono mortali. Le sostanze stupefacenti non sono tutte uguali. Alcune provocano morte o alterazioni gravi dello stato psicofisico o dell’organismo umano, la cannabis non può finire dentro questo calderone.vuole solo depenalizzare l’auto-coltivazione della cannabis, come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione, che non giudica più il fatto un reato, se coltivata in modo rudimentale e per poche piantine. Chi fa una battaglia ideologica contro la cannabis, come, non sa di cosa parla. Finora, in tre anni, in Parlamento, non abbiamo fatto un passo in avanti, ma forse è arrivata l’ora giusta”. “Segnalo anche – sottolinea la– che lache ha la delega alle tossicodipendenze, dopo molti anni di inerzia dei precedenti governi, ha deciso di riconvocare la, un passo deciso e importante per affrontare il problema nella sua completezza. Mi dispiace che gruppi come Iv, dove militano deputati come Giachetti, e il Pd, siano troppo ‘timidi’ su questo argomento”.