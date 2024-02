Lo Zan? Parce sepulto. Il Senato affossa per sempre il Ddl sull’omotransfobia. Caccia ai ‘franchi tiratori’, che sono anche Pd e 5 stelle, non solo di Iv

"Il Ddl venduto in cambio della compattezza con vista Quirinale"

40 franchi tiratori

Lo Zan parce sepulto: cos’è e come funziona la ‘sospensiva’

Diversi, e compositi, i "colpevoli", ma stanno pure nel Pd

Zan, la mediazione impossibile

Dialogo mai partito

I conti sui franchi tiratori: accuse e contro-accuse tra Pd-M5s e Iv

Quanti assenti nel centrosinistra...

Il ‘rumore di fondo’ dei leader tutti ‘indignati’

“Prove generali per la corsa al Colle”

”. Chi lo dice? Forse, leader di FdI e unico partito di opposizione al governo Draghi, che non chiede altro che “andare a votare al più presto” perché il governo ‘ruba’ le elezioni al ‘Popolo’? Macché. Lo ha detto, ieri pomeriggio,, deputato del Pd e primo firmatario della, nel corso di una diretta Instagram diretta ai suoi fan che oggi si chiamano, giustappunto, follower, dopo l’affossamento della sua legge al Senato, nel voto di ieri mattina sulla cd. ‘sospensiva’ (dopo, vedremo che cosa vuol dire e di cosa si tratta).Poi, però,allarga il discorso e se la prende un po’ con tutti i partiti: “Ho trovato veramentel'atteggiamento della presidente dei senatori di FI,” che “si è sempre dichiarata pro-diritti”, ma “quando” ha dichiarato “che avrebbe votato convintamente a favore della tagliola” sul ddl. Berlusconi, prosegue Zan, “ha bisogno della compattezza del centrodestra per ottenere i voti del Quirinale”.Sul ddl Zan, dunque,sulla pelle nostra”, attacca Zan, inviperito, e non escludedopo il voto del Senato: “Dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo. Questa è una prima sconfitta, ma noi non dobbiamo mai mollare. E’ una prima battuta d'arresto ma la battaglia per i diritti è ancora molto forte,”. Curiosamente, Zan non attacca il, ieri assente, dal voto in Senato, perché ‘volato’ in Arabia Saudita per una delle sue conferenze strapagate e che oraOra, va bene tutto, anche la polemica sui social, ma sevuole, come giusto che sia, lamentarsi del fatto che il, tanto che ne porta il nome, è finito affossato (in teoria per sei mesi, ma, in pratica, per sempre), nelle paludi del Senato italiano (, recita il brocardo), dovrebbe prima di tutto guardare in casa sua.Infatti, non è matematicamente possibile che lo Zan sia finito ‘rispedito’ all’indietro (cioè in commissione, come prevedeche, ieri, è passata, nell’aula di palazzo Madama) solo per quei ‘cattivoni’ dele, anche, per quei grandissimi ‘cattivoni’ di Italia Viva. Nel voto segreto, come ora dimostreremo, sono venuti a mancare molti voti (almeno 20, per un totale di circa) provenienti dalle fila del gruppo Misto, delle Autonomie, del M5s e, sì, ancheMa è ora di riannodare il filo della matassa e di spiegare, con esattezza, che cosa è successo ieri.L’aula del Senato, dunque, ieri ha archiviato, di fatto definitivamente, il, conche hanno messo fine a un percorso ad ostacoli fatto di ostruzionismo, rinvii, incontri, scontri, tentativi di mediazione tra favorevoli e contrari che ha tenuto banco a palazzo Madama dalla primavera scorsa all'autunno inoltrato. Affossa lo Zan, a un anno dall'approvazione della Camera (novembre 2020), la. E’ la famosa ‘sospensiva’. Ma cos’è? E’ una trappola, o tagliola, regolamentare, ma perfettamente lecita,che si vota per di più, se caso, a scrutinio segreto. In pratica, si chiede all’Aula di “sospendere” l’esame di una legge e rispedirlo in commissione.La sospensiva, prevista dal Regolamento (art. 93), va votata, se(art. 113), ed è. Può essere votata, sempre grazie all’appoggio di venti senatori, come minimo, a scrutinio segreto. Inoltre, quella stessa proposta di legge ‘non’ può più essere esaminata dall’aula per. In pratica, per lo Zan, se ne riparla. Ma chissà cosa sarà successo, allora, nel Parlamento, senza dire del fatto che l’iter della legge ‘deve’ ripartire dalla commissione, quella Giustizia, presidente il leghistanoto antipatizzante del disegno di legge Zan. Presentata dal ‘mago’ di Regolamenti(Lega), la ‘sospensiva’ è un treno che non si può fermare, a meno che i partiti che la presentano (Lega e FdI) non la ritirino. Zan aveva posto come “preclusivo” proprio il suo ritiro, ma Lega e FdI non hanno tolto la pistola dal tavolo edi una settimana dell’esamel’altra sera, in sede di conferenza dei capigruppo,Ma cosa e come e perché si era così arroventata la discussione tra accuse e controaccuse reciproche?per mesi aveva detto “lo Zan va bene così com’è”, ma domenica scorsa, dagli studi tv di, ha chiesto di aprire una trattativa, consapevole che, appunto, “non ci sono i numeri”. A quel punto Zan aveva aperto un tavolo di mediazione ‘politico’, con gli altri partiti per cercare ‘un compromesso’.Il primo guaio è chepoco propenso, dunque, a mediazioni di sorta. Inoltre,, e la mediazione, invece, andava fatta dentro il Senato.si è subito ‘installato’ neglidel Senato e, in modo del tutto irrituale, ha iniziato a ‘ricevere’ gli esponenti degli altri gruppi politici cercando, appunto, l’impossibile mediazione. Nelnon a caso, però, l’aver affidato, non l’hanno presa bene: si sono sentiti, quantomeno, scavalcati (da Letta, oltre che da Zan) e la stessa capogruppo,, si è ‘irritata’.Anche(Lega), nella sua commissione, ha aperto un tavolo ‘tecnico’, tavolo che, almeno, aveva i crismi dell’ufficialità., o quasi. M5s e LeU si son rifiutati di partecipare al tavolo di Ostellari e il centrodestra al tavolo di Zan. Ilnon è mai partito. La mediazione ha ballato per soli due giorni: era sugli articoli 1 (), 4 () e 7 (giornata dei diritti nelle s). Centrodestra e Iv volevano ripartire dal, oggi sottosegretario agli Interni, padre del ddl omonimo: votato alla Camera e, pure lui, mai preso in esame al Senato) perché non prevede l’attuale definizione di identità di genere (a tutela anche delle persone trans), come è, invece, nello Zan, né la giornata ‘anti-transomofoba’ a scuola, ma il fronte Pd-M5s-LeU ha risposto tanti sonori ‘no’ a tutto.Certo, c’era stata qualche timida apertura dentro FI: la senatrice, gay dichiarata, si era detta “fiduciosa” di arrivare a una mediazione e anche la capogruppo,, era disponibile a trovare dei punti d’incontro su alcuni punti, ma la ‘pasionaria’ dei diritti Lgbt+, senatrice dem, ha detto no (e Zan, ovviamente, pure). Morale, accordo saltato. E si arriva alla giornata di ieri, alLo Zan lo sapevano tutti che sarebbe andato ‘sotto’. Nel, certo, erano convinti che, con il, alcuni azzurri avrebbero votato ‘con’ loro (‘no’ alla sospensiva). Inoltre, chiedevano una ‘prova d’amore’ alPartito da cui assicuravano che “noi voteremo con il Pd, contro la sospensiva”, ma ammonivano: “è il Pd che vuole affossare lo Zan per incolpare noi”.La capogruppo di Iv alla Camera,, lo aveva detto molto chiaramente: “Se domani (oggi,.) si vota lo Zan, rischia di essere affossato per sempre. Noi facciamo un appello al buon senso e chiediamo di fare modifiche condivise. Chi vuole affossare la legge si dovrà prendere le proprie responsabilità”. Un timore, quello di Boschi, che di fatto paventava quello che, per dire, dicevano in chiaro dalle parti del(Iv): “vogliono andare a ‘cercar la bella morte’, sapendo che non hanno i numeri, per incolpare Iv e per tagliarci fuori dalle alleanze politiche future e far contento Conte e i 5S che non ci vogliono, come alleati. E’ un bieco calcolo politico di Letta che si gioca sulla pelle dei diritti delle persone”. E così, dopo un paio di oree dopo il tentativo – avanzato da(Pd, presidente della commissione Affari costituzionali) di chiedere alla presidente d’aula, nonché presidente del Senato,, di ‘non’ votare la sospensiva in quanto – sosteneva– “è un voto procedurale che, in realtà, uccide la legge nel suo complesso”, si è arrivati al voto dell’aula, col risultato già detto. Solo che, subito, si scatenain Aula., è accolta da un lungo applauso delche si dice pronto a “ripartire da zero”.Anche perché, come si diceva, il disegno di legge, che reca misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per sesso, genere o disabilità, non potrà più essere riproposto e lo Zan o undovrà aspettareper essere. Queste sono le regole. Le stesse che hanno portato il presidentea dare il via libera al voto segreto. “La mia decisione, per quanto legittimo contestare, perché si tratta di interpretazione, ha delle solide fondamenta di carattere giuridico”, chiarisce, mettendo un punto alle accese contestazioni che si levano dai banchi di Pd e M5s. Poi, appunto, ci sono – come sempre, quando si vota a scrutinio segreto – i ‘franchi tiratori’, croce e delizia del Parlamento.in Aula per il voto ee sono benche decretano la sconfitta del fronte Pd, M5s e Leu. Eppure, in, fino al giorno prima, si contava su almeno su, “ne”, spiegano fonti Pd al Senato. I parlamentari democratici puntano l'indice di accusa suanche se qualcuno non esclude sabotatori interni di area riformista (si fanno i nomi delle ‘femministe’ dem, cioè le senatrici Fedeli, Valente, De Giorgi).è convinto che siano state le “giravolte di sovranisti e riformisti ad affossarlo”. Ma la dura risposta arriva dache parla die invita a non pensare alle assenze. “La responsabilità di oggi è chiara - dice il leader di Iv - Non importava conoscere la politica, bastava conoscere l'aritmetica”. I renziani, che ora accusano Pd, M5s e Leu,avevano votato compatti in favore delpoi in Senato si sono presi il ruolo di mediatori tra le due fazioni, puntando a una rivisitazione del testo e proponendo come testo base il ddl Scalfarotto.Sempregli assenti nel centrosinistra sono, mentre nel centrodestra 5. Gli assenti di Italia viva sono 4, tra cui Renzi. Tutti presenti i senatori di FdI. Sulla carta il Pd, insieme al M5s, Iv, Leu e Autonomie, poteva contarementre il centrodestra su. Eppure, la votazione al Senatoè finita a favore di questi per ben 23 voti di differenza. I favorevoli sono stati 154, i contrari ‘solo’ 131, gli astenuti 2. Entrambi gli schieramenti hanno: 11 nel centrosinistra-M5s-Iv-Autonomie-Leu (tra cui Renzi), 5 tra le fila di Lega e Forza Italia (FdI nessuno). Entrambi, quindi, partivano da una base di 130 votanti.dunque, al netto degli assenti, ha(130 i presenti, 154 i sì raggiunti). Una parte di questi possono essere rintracciati nella componente del Misto “”, che secondo quanto riferito in aula in dichiarazione di voto daha votato a favore della ‘tagliola’: 6 voti, un senatore della componente era assente, che si aggiungono a quelli del centrodestra. Si arriva così a. Per il Pd sono stati i 16 di Iv, da Iv giurano che, al massimo, di voti ne hanno persi quattro o cinque, ne restano un totale di dieci/dodici voti che vanno ‘cercati’ tra i(almeno tre/quattro) e tra i(almeno altri sei/otto) più, forse, un paio del Misto e/o delle Autonomie. Ma, appunto,. Quindi, amen, il ddl Zan, appunto,Il resto, cioè ledei vari leader di sinistra come di M5s e pure di destra è puro rumore di fondo. “Meglio lo stop di una porcata”, chiosa il leghista, gongolante per la vittoria di cui si intesta la paternità per aver puntato sulla ‘tagliola’. “Sconfitta l'arroganza di Letta e dei 5Stelle”, esulta il leader leghista, mentrescandisce “hanno fermato il futuro e riportato l'Italia indietro con i loro inguacchi”. “Chi oggi gioisce per questo sabotaggio dovrebbe rendere conto al Paese” sono le parole del presidente del M5s, mentre per il ministro degli Esteriè “vergognoso” che il ddlsia stato “spazzato via, nel segreto dell'urna”. Secondo la leader di FdI,“i primi ad aver affossato la legge sono i suoi stessi firmatari,in testa” e definisce “patetiche le accuse di Letta, Conte e della sinistra”. La capogruppo di Fi in Senato,, accusa la Sinistra di aver voluto solo “prevaricare” senza un reale interesse per una trattativa.Ma poianche tra i (presunti) alleati del futuro centrosinistra: “Il M5s si è fidato dell'esperienza del Pd, questo è il risultato”, commenta(M5s) mentre lachiede le dimissioni di chi ha gestito la partita, in Aula e in commissione (cioè della Malpezzi e di Mirabelli, gruppo dem). Insomma, tutti contro tutti. Manavigata senatrice di LeU, le definisce “”, lasciando intendere, ai giornalisti davanti alla, che il problema dei franchi tiratori si ripresenterà molto presto e cioè nella corsa al. Il che, peraltro, rischia pure di essere vero. In fondo, almeno su questo, ilaveva ragione.