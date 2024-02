Mar Galcerán, deputata con sindrome di Down: "Sono una persona non la mia disabilità"

nell'assemblea regionale di Valencia, grazie a una serie di scorrimenti nella lista degli eletti alle elezioni amministrative di maggio 2023.

La carriera politica di Mar Galcerán

"Benvenuta Mar" ha scritto sui social il leader regionale di PP, Carlos Mazón. "Una grande notizia per la politica, che supera le barriere", ha aggiunto.

I precedenti in Europa

In effetti questo risultato proietta la 45enne in cima alla schiera di persone con sindrome di Down che hanno abbattuto i muri del pregiudizio riuscendo ad entrare nel mondo della politica.

Nel 2020, ad esempio, Éléonore Laloux è diventata la prima persona con questa condizione genetica in Francia a essere eletta a una carica pubblica, come consigliera comunale nella città settentrionale di Arras. Invece l'irlandese Fintan Bray è stato acclamato da un larghissimo numero di elettori che lo hanno

eletto a una carica politica nel Paese nel 2022.

Le reazioni alla sua elezione

Per decenni ha lottato per garantire che le persone con disabilità cognitiva potessero partecipare al dibattito pubblico. Ma solo recentemente la portata dei progressi compiuti è diventata evidente, quando Mar Galcerán è diventata la. A settembre l'allora 44enne era entrataOra diventa a tutti gli effetti una deputata e in una serie di interviste ai media internazionali è lei stessa a dire: "È una cosa senza precedenti. La società sta iniziando a capire che le persone con sindrome di Down posso. Ma la strada è molto lunga".E soprattutto, nonostante a livello europeo sia tra le primissime persone con questa malattia genetica a far parte di un parlamento regionale o nazionale e la sua nomina è stata definita "un enorme passo avanti" e "", ci tiene a chiarire un punto: ", non solo per la mia disabilità".La sua scalata è durata decenni. Galcerán si occupa di politica da quando aveva 18 anni, quando si è iscritta alperché attratta da quello che ha descritto come "l'abbraccio alla tradizione". Lentamente si è fatta strada nell'apparato del partito e il suo impegno è stato ripagato a maggio dello scorso anno, quando è stata inserita come 20° nome nella lista dei candidati che il PP avrebbe presentato per elezioni regionali di Valencia. La notizia che Galcerán aveva ottenuto un seggio al parlamento locale è arrivata poco dopo. La sua designazione è stata accolta con favore dai colleghi politici e dagli attivisti:Questo importante risultato è anche un riflesso dei decenni trascorsi da Mar Galcerán a lavorare perdelle persone con sindrome di Down in Spagna. Per oltre 20 anni la donna ha lavorato come funzionario pubblico a Valencia, contribuendo di recente a definire una., Ha trascorso anche quattro anni trascorsi alla guida di Asindown , un'organizzazione locale dedicata ad aiutare le famiglie con bambini affetti dalla sindrome di Down. "È un'ottima notizia e un riconoscimento del suo lavoro e delle numerose iniziative in cui è stata coinvolta – ha dichiarato Agustín Matía Amor –. È un buon".In Spagna, la strada di Galcerán verso la politica è stata aperta da, che nel 2013 è diventata la prima consigliera comunale spagnola con sindrome di Down nella città settentrionale di Valladolid. Secondo la federazione spagnola per la sindrome di Down invece la 45enne potrebbe essere la prima in Europa a entrare in un parlamento regionale o nazionale. "Non abbiamo sentito parlare di nessun altro", ha detto il presidente di. "È un enorme passo avanti e un esempio di reale inclusione".Mentre il giuramento di settembre di Mar Galcerán è stato acclamato dai media spagnoli, lei ha detto che la reazione online è stata invece variegata. "Sui social media se ne trovano di tutti i tipi", ha detto. "Ci sono persone che mi sostengono. Ma ce ne sono anche altre che. Ma si tratta di persone che non conoscono me o il mio background". Mentre prende confidenza con il suo nuovo ruolo, lo descrive come. "Voglio imparare a fare le cose bene, per i valenciani e, soprattutto, per tutte le persone che hanno capacità diverse". Spera, insomma, che la sua presenza nel Parlamento regionale contribuisca ache continuano a persistere nella società, in particolare quando si tratta di persone con la sindrome di Down.