Mata’afa rompe la tradizione maschilista: sarà la prima premier donna di Samoa

Lo scorso settembreaveva lasciato l’incarico diper staccarsi dal partito di governo, il Partito per la Protezione dei Diritti Umani (HRPP), e unirsi all’unico partito di opposizione, il, che era stato fondato soltanto due mesi prima. Il FAST era nato da alcuni ex esponenti politici dello HRPP che avevano criticato il governo per aver approvato troppo velocemente tre proposte di legge che avevano modificato in maniera sostanziale diversi aspetti del diritto del paese, e per il modo con cui il primo ministro stavaattorno al partito. Mata’afa ha letteralmente rinnovato il modo di fare: se i rivali hanno usato metodi tradizionali, forti dell’appoggio dei media, lei ha organizzato. La donna ha comunicato in modo nuovo con gli elettori, in una maniera molto. Infatti, la neoeletta, li ha addirittura invitati a casa sua per discutere dei problemi e di possibili soluzioni, o incontrati nelle varie isole. Con questo innovativo modo di, Mata’afa ha fatto guadagnare al FAST, nelle elezioni di aprile, lo stesso numero di seggi (25) dello HRPP(25), che aveva dominato incontrastato la politica di Samoa per gli ultimi 40 anni. Il 20 aprile, a giocare a sfavore della premier è stata la, che ha sottolineato come non fosse stata superata la, consistente nel 10 per cento, distabilita per legge. Questa aveva pertanto deciso di istituire un ulteriore seggio, assegnandolo al partito di governo. Il paradosso? Il rispetto al centesimo delle quote rosa stava impedendo al Paese di avere la sua prima premier donna. È infatti da sottolineare il fatto che mancasse soltanto lo 0,2% al tetto. Nello stesso periodo però, l’unico candidato indipendente alle elezioni e detentore del cinquantunesimo seggio, aveva deciso di unirsi al FAST, riportando il numero dei seggi in parità: 26 a 26. Il 4 maggio, aveva annunciato la convocazione diper venerdì 21 maggio, mettendo in discussione l’imparzialità della Corte Suprema. Quest'ultima aveva messo in discussione la legalità dell’assegnazione del cinquantaduesimo seggio. I dubbi si sono rivelati fondati quando la Corte Suprema , con una sentenza del 17 maggio, ha stabilito che la Costituzione non prevede che il capo di stato abbia il potere di indire nuove elezioni e che l’assegnazione del seggio aggiuntivo è stata. Pertanto, sono stati considerati validi i risultati delle elezioni del 9 aprile, in base alle quali il FAST ha ottenuto la maggioranza di 26 seggi grazie al sostegno del candidato indipendente. Sarà lei dunque,, la prima donna a guidare questo piccolo Stato di 200 mila abitanti organizzati in clan patriarcali. Il Paese è sicuramente ad una svolta: Fiame è riuscita a mandare a casa ilin carica dal 1998, secondo premier più longevo al mondo e leader del partito al potere da 40 anni. Tuttavia i tentativi dell’attuale governo di mantenere a tutti i costi il potere sono un forteper la democrazia di Samoa.