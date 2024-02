Parlamento europeo, la spoletina Camilla Laureti prende il posto di David Sassoli: "Un'eredità densa"

Passaggio di testimone

Parlamento europeo: una donna prende il posto di David Sassoli.è giornalista professionista: alle ultime elezioni europee fu candidata nella lista per la circoscrizione Italia Centrale risultando la terza dei non eletti. L’ultimo a subentrare di recente era stato Nicola Danti che aveva preso il posto di Roberto Gualtieri, passato a ricoprire il ruolo di Ministro del Governo Conte Bis. Eletta alle ultime amministrative in Consiglio comunale, Camilla Laureti al momento ricopre il ruolo di: nel 2018 ha sfiorato l’elezione a sindaco cedendo a De Augustinis al ballottaggio per una manciata di voti, ma la sua carriera politica nella città del Festival dei Due Mondi inizia nel 2016 quando ha fatto parte della giunta del compianto sindaco Fabrizio Cardarelli come assessore alla cultura e al turismo.non cancella il dolore della città per la, appassionato e colto uomo delle istituzioni, che con profondo senso del dovere ha rappresentato il nostro Paese al più alto livello in Europa. “Il dovere delle istituzioni europee di proteggere i più deboli, avvicinando i cittadini a una dimensione di apertura e di accoglienza, di inclusione e non di esclusione, la sensibilità sempre dimostrata in favore dei diritti alla persona, sono stati i tratti distintivi del suo impegno politico di questi anni - le parole del sindaco di Perugia,- . Un uomo che questa città ha avuto l’onore di conoscere direttamente, apprezzandone la disponibilità e la signorilità, il desiderio di condivisione e di conoscenza".La prematura scomparsa di David Sassoli porta a Strasburgo la capogruppo del Pd in Consiglio: “È un’eredità densa quella che ci lascia David Sassoli: come giornalista, come politico, come uomo“, le parole di. “Un’eredità - osserva, fra l’altro - fatta del suo contributo alle vicende europee più importanti di questi ultimi anni ed alimentata, allo stesso tempo, dal radicamento e dall’affetto che ha saputo suscitare, nella cittadinanza, italiana ed europea, nei telespettatori, nei militanti del nostro partito. È quindi con un sentimento misto - un impasto fatto di tristezza, commozione e responsabilità - che ho accolto la notizia del mio ingresso nel Parlamento europeo“.“Mi sono più volte passate davanti agli occhi, in questi giorni le immagini della campagna elettorale in Umbria - prosegue - , in cui sicuramente David Sassoli è stato il candidato con cui ho ‘fatto' più iniziative (penso a Città della Pieve, a Foligno, a Bastia Umbra). In un tempo che abbiamo trascorso insieme e che ricorderò. Perché si lavorava, sì, ma si parlava,, oltre all’impegno politico. Ovviamente ognuno al suo livello, anche se era tale la forza della semplicità e del sorriso di David che non sentivi mai il peso della sua storia professionale e umana, del suo essere stato protagonista in ognuno degli ambiti in cui si è impegnato. Sentivi, invece, il suo amore per l’Umbria e tutti i valori che la nostra Regione incarna. Penso alle sue partecipazioni alla Marcia della Pace Perugia-Assisi, alla firma del Manifesto e della Carta di Assisi contro la crisi climatica, al sostegno a sindacati e lavoratori durante la vertenza Ast. Esperienze che parlano di ambiente, lotta contro le ingiustizie, sguardo attento verso chi resta indietro". “Piccoli e grandi esempi dei valori alla base del suo impegno politico, del suo legame con il nostro territorio - conclude Camilla Laureti - . Ed è con questa commozione ed un sentimento di umiltà che mi appresto a svolgere nei prossimi anni il mio ruolo nel Parlamento europeo. Lo voglio fare, lo farò, nel ricordo di David e con la ferma intenzione di