'Possibile e Possibile', l’impegno di Firenze per il riconoscimento delle identità Lgbti+

Leggi discriminanti? Il Comune disi dota della(persone lesbiche, gay, bisessuali e trans gender) e si parla di istituire la ‘ carriera alias ’. Nasceva a Firenze a novembre del 2021 la Consulta per il contrasto ad ogni tipo di discriminazione e per i diritti delle persone Lgbtqi+. Tra gli obiettivi, quello di ascoltare le associazioni sui temi dei diritti di genere, favorire l’inclusione e contrastare l’intolleranza. Associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali e economiche, organizzazioni sindacali, enti e istituzioni impegnate su questi temi, possono farne parte e far sentire la propria voce.Il Comune di Firenze ha indetto infatti un avviso pubblico per partecipare alla Consulta per il contrasto ad ogni tipo di discriminazione e per i diritti delle persone Lgbtqi+ per il periodo 2022-2024, e c’’è tempo fino all’8 marzo per candidarsi. “È molto importante per l’Amministrazione – sottolinea il presidente del Consiglio comunale– dotarsi di uno strumento di confronto e di ascolto con tutte quelle realtà attive con proprie caratteristiche per valorizzare l’univocità dell’individuo, l’integrazione, la promozione dei diritti delle persone che si riconoscono nella comunità Lgbtqi+. perché purtroppo dobbiamo prendere atto che, ancora oggi, sono frequenti atteggiamenti di contrasto, di avversione e perfino di odio”.“Grazie alle proposte ricevute daanche in Palazzo Vecchio arriva un testo che impegna gli enti locali a fare passi concreti verso il rispetto delle persone e del riconoscimento delle loro identità” dichiarano Adi Sinistra Progetto Comune e Firenze Possibile.“Il Comune di Firenze può e deve essere anche uno spazio istituzionale attento ai bisogni delle persone e al riconoscimento delle loro identità. In questa consiliatura abbiamo registrato passi in avanti importanti, come il patrocinio e la presenza del gonfalone ai Toscana Pride, dopo le lotte della sinistra di opposizione negli anni passati. Però ancora molto deve essere fatto. Per questo riteniamo importante la proposta elaborata dache a livello nazionale sta promuovendo negli enti locali un atto che impegni le amministrazioni a istituire la cosiddetta ‘ carriera alias ’. Vuol dire riconoscere la possibilità di identificare il personale del Comune di Firenze, che abbia intrapreso un percorso di transizione di genere o meno, con il nome e l’identità desiderati, sia nei rapporti all’interno dei luoghi di lavoro, sia nei confronti dell’utenza. Ovviamente prestando la massima attenzione alla tutela delle informazioni e dando centralità alla volontà di chi è interessato a questa possibilità”.“Anche se non lo abbiamo inserito nella mozione – aggiungono - diamo per scontato che il Consiglio comunale ‘consegni’ l’atto, una volta discusso ed eventualmente approvato (anche emendato), alla Consulta per il contrasto dell’omofobia e per iprima di essere trasformato in azione di governo. I tempi per arrivare al risultato entro la fine della consiliatura ci sono e sappiamo di trovare nella maggioranza di centrosinistra attenzione al tema, quindi attendiamo la discussione con fiducia”.