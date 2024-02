Quel ‘comunista’ di Scelba. Il centrodestra ‘non’ vuole applicare la sua legge, mentre un pezzo della Sinistra trasforma la Meloni in ‘vittima’

‘un passo indietro’. Doverosa premessa sulle follie del neofascismo. classe politica italiana è sempre un passo indietro rispetto a quanto accade nel Paese, neppure nel caso del rigurgito di un vero e pericolo estremismo di destra neo-fascista - oltre che di rabbia anti e no Green Pass, no-vax, etc. – riesce a ‘sintonizzarsi’ con quanto oggi accade in Italia. Figuriamoci a stare ‘un passo avanti’. Ma procediamo con ordine e inquadriamo il tema. Come si sa, le violenze di piazza che hanno messo a soqquadro il centro di Roma sabato, con tanto di raid ‘squadristico’ alla sede della Cgil, ha messo al centro dell’attenzione del governo come del Parlamento la possibilità/necessità di sciogliere, d’imperio, Forza Nuova e altre simili organizzazioni di estrema destra. Già lunedì è stata presentata una mozione in merito dal Pd, cui si sono accodati i 5Stelle. L'operazione, come vedremo, non è facile, tanto che lo stesso palazzo Chigi ha ‘messo al lavoro’ una squadra di giuristi e costituzionalisti perché le leggi attuali, che pure ci sono (la legge Scelba del 1952, che vieta la ricostituzione del partito fascista, e la legge Mancino del 1991 che condanna l’odio razziale) ‘non bastano’. Entrambe, cioè, non sono, sufficienti ad ovviare al ‘problema’ e, in ogni caso, abbisognano, in via ordinaria, di una sentenza della magistratura per operare, soprattutto nel caso di applicazione della Scelba: il che vuol dire che bisogna ‘attendere’ che arrivi la – assai auspicata, nei palazzi della Politica – sentenza della magistratura a fare da ‘sponda’. Ma se le leggi fanno le leggi, ma come le pentole non fanno i ‘coperchi’, la Politica sbarella e non si dimostra all’altezza né sul fronte del centrodestra né del centrosinistra. I segnali lanciati da Draghi e Mattarella Ieri, lunedì 11 ottobre, da Palazzo Chigi e dal Quirinale, sono arrivati due messaggi che vanno letti insieme. Di mattina Mario Draghi ha reso omaggio alla sede della Cgil, presa d’assalto dai violenti No Green pass di sabato, abbracciando Maurizio Landini in una visita irrituale, di persona mentre i sindacati – quelli confederali, tutti – hanno convocato a Roma una manifestazione in solidarietà alla Cgil per sabato prossimo, 16 ottobre. Iniziativa sindacale che già suscita le proteste del centrodestra perché cadea ridosso dei ballottaggi che si terranno nei giorni seguenti e che, secondo loro, ‘inquina’ il silenzio elettorale. Sergio Mattarella, che si trovava in visita ufficiale a Berlino, ha spiegato in modo chiaro agli osservatori europei: “Il turbamento c’è, la preoccupazione no. Si è trattato infatti di fenomeni limitati, che hanno suscitato una fortissima reazione dell'opinione pubblica”. 