Rabbia trans contro Arcilesbica Bologna: lotta intestina sul Ddl Zan. "Prese di mira perché contrarie"

"L’altra notte - spiega in un post su Facebook, presidente dinazionale - l’esterno della sede di 'La Comune' a Bologna, dove la nostra associazione è ospitata, è stato, firmatoe il nome di Arcilesbica". Un vero e proprio attacco frontale da parte di ignote persone transessuali nei confronti delle attiviste, 'colpevoli' di, le femministe sono da tempo bersaglio di feroci attacchi da parte della comunità trans, che invece vorrebbe vedere riconosciuto il proprio diritto all’auto identificazione (self id) in tal senso. "Ecco il clima che si respira nel movimento - prosegue Gramolini - [...]assistere alla penetrazione nella comunità Lgbt di forme diche fanno pensare ai metodi dell’antagonismo che sta cercando di intestarsi anche la nuova generazione di femministe. Minacciare fisicamente le donne è roba di, un fenomeno di non facile interpretazione è sotto i nostri occhi". Il, si è espresso in appoggio all’associazione: "Episodi simili, purtroppo sono sempre più frequenti non solo in Italia, con lo scopo dichi difende posizioni in difesa delle donne o di diritti civili, rientrano in quelle forme di odio che".