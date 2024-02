Sfidando la prigione, il confino, il manicomio: le eroine trans "degenerate e indecenti" che hanno dato la scossa all'Italia

La nipote del gerarca

Porpora, "non ci sono parole"

. La storia delle persone transessuali in Italia parte da queste parole, le sole utilizzate dallae dalla stessa. Si poteva venireanche solo per aver indossatoal genere di appartenenza. In Italia l’identità transessuale dal punto di vista sociale ed anche politico appartiene alle. Donne, non esclusivamente a sinistra, che hanno lasciato un segno indelebile nella storia politica, sociale e del costume del nostro del paese.La prima fu la contessa, nominata, fino al 1983, come. Attore con Fellini, Risi, Sordi e DiLeo , il suo “”, è stato, negli anni cinquanta, un libro scandalo, sulla vita gay della capitale. Fu sequestrato pochi mesi dopo l’uscita, ma Stajano,Achille Starace, tenne sul settimanale di destra “il Borghese” una rubrica di cronaca mondana con lo pseudonimo di “Pantera Rosa”.

Il problema, al contrario di oggi che siamo sommersi dai vocaboli, dai sinonimi, dagli aggettivi, era che “non esistevano le parole per nominarsi”. Questo ha insegnato Porpora Marcasciano, presidente onorario del Mit (ex Movimento italiano transessuali, ora Movimento identità trans), nel suo fondamentale libro “Tra le rose e le viole”. Porpora si manifesta a metà degli anni Settanta, all’interno di quel movimento seminale che è stato il Fuori!, per poi avvicinarsi ai collettivi politici universitari. Anni di 'favolosità', dove tutto si metteva in discussione. Porpora sviluppa il proprio attivismo “nel mondo Frocio”, un calderone che, con termini attuali, includeva tutti ciò che è Queer . Adesso la Marcasciano si occupa, a Bologna, in collaborazione con le Asl di un consultorio e dei detenuti transessuali.

Il confino della Donna Pipistrello

Helena Velena: c'è trans e trans

Pubblica, esposta, misteriosa: Eva Robin's

Erano tempi in cui non esistevano le parole, ma solo le esperienze. Le persone vivevano, ma non si manifestavano, anche perché, se l’avessero fatto, sarebbero finite, o peggio. Questo raccontanel documentario “La Donna Pipistrello”, dalla lapidariacon cui si rivolgeva ai clienti, sui lungarni fiorentini e che cominciava così: “Sono la Donna Pipistrello, metà...”. Condannata nel 1972 a tre anni di, perchè persona socialmente pericolosa. Adesso è un’elegante signora borghese che vive, con discrezione, aNon si può dimenticare, fondatrice della casa discografica Attak Punk, produttrice, negli anni ’80, dei primi quattro dischi dei CCCP e dei controversi Disciplinatha. Ambasciatrice dell’anarchismo punk degli inglesi Crass, porta avanti, ancora oggi un’idea sovversiva di identità di genere.. “Il transessualismo porta il soggetto, ma poi finisce lì. Il transgender è un: una persona non è per forza in, magari vuole solo cambiare il genere e tenersi i propri genitali. Il transessualismo porta ad una, il transgender è. Io ho sia il pene, che il seno e mi piacciono le donne, ma questa è la mia palette emozionale, il mio sentimento”.Ma la più pubblica, la più esposta e la più misteriosa rimane sempre lei:Un nome che è un malizioso gioco di parole, in italiano sarebbe, più o meno, “l’uccellino di Eva”. Corista per quell’altro mistero che fu, attrice per, nel 1991la promuove conduttrice del prime time con Primadonna su Italia1. Eva si prende la rivincita in, qualche anno dopo, con “La voce umana” di Cocteau, nel ruolo che fu della. E con il teatro ha continuato, sino ad oggi, ancora in scena con “Il frigo”, pièce terribilmente camp di, in cui interpreta l’ex modella, la psicanalista, la madre, la serva, il megalomane e il cane. Inla si vede ormai poco, ritiene di non poter far parte di un cast televisivo, oggi. Ha un linguaggio ed un temperamento che non contempla il politicamente corretto. Potrebbe essere fraintesa . Fiera residente del quartiere Pratello, anche lei vive, da 25 anni con la stessa fidanzata, che, forse, un giorno sposerà. Si arriva a, che approderà in Parlamento. È entrata nel mito, ma vive nella cronaca. Ed è lì, che la s'incontra.