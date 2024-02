Texas, nuova legge sull'aborto: nessuna interruzione di gravidanza dopo le prime 6 settimane

Negli Stati Uniti l’, come stabilito dalla sentenza della Corte Suprema del 1973, ma non c’è una legge unica che ne regoli le modalità. Proprio in questo periodo però sta avendo luogo un importante dibattito che potrebbe mettere in discussione questa storica sentenza, la. La Corte Suprema statunitense, composta da una, dovrà valutare la costituzionalità della legge del Mississippi che vieta praticamente tutte le interruzioni di gravidanza dopo la 15esima settimana.che stabiliscono quali sono i criteri entro i regolano l'interruzione di gravidanza. Dall’inizio del 2021 sono state introdottein 15 stati, tra cui il. Attualmente, in questo Stato, è illegale dopo 20 settimane, tranne quando c'è un pericolo per la madre oppure se il feto presenta serie anomalie. Mercoledì però il suo, ha firmato una nuova legge sull’aborto che vieta l’interruzione volontaria di gravidanza. La legge prevede delle eccezioni solo in caso di emergenze sanitarie, ma non per stupro o incesto. La nuova, che tradotta sarebbe “legge del battito cardiaco”, si basa sull’idea che dopo le prime sei settimane di gestazione l’embrione abbia un battito cardiaco. Questo concetto è, dato che entro un periodo così breve l'embrione non ha ancora un organo cardiaco vero e proprio. E non è nemmeno possibile riscontrare. È un lasso di tempo esiguo per poter riscontrare eventuali problematiche che possano mettere a rischio sia la madre che il bambino stesso. Abbott ha annunciato l’introduzione della legge su Twitter dicendo: "Il nostro creatore ci ha donato il diritto alla vita e tuttavia milioni di bambini perdono il loro ogni anno a causa dell’aborto". La legge dovrebbe entrare. Si tratta di un provvedimento particolarmente, in quanto durante le prime sei settimane molte donne neanche si accorgono di essere incinte. Il Texas si allinea così a numerosi altri stati americani, tra cui, che vietano l'aborto nel momento in cui viene percepito il battito cardiaco del feto. Queste leggi sono state tutte ribaltate in tribunale, perché violano la giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che riconosce il diritto all'aborto finché il feto non è in grado di vivere fuori dall'utero, cioè. Questa legge, che riporta al secolo scorso un diritto per il quale molte donne, nel mondo, hanno dovuto, corre il rischio diattuate in condizioni prive di igiene e da parte di chi, spesso senza competenze mediche, si dedica a questo tipo di attività esclusivamente per denaro mettendo a rischio la vita di chi vi si sottopone, a volte anche per, non avendo altra soluzione.