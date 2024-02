Tra fede e politica: chi è Andrea Riccardi, il potenziale 'vero' candidato di M5s-Pd-LeU

Asse Pd-M5s-LeU tentato a votare Riccardi

Preservare Riccardi. Primo voto scheda bianca

Chi è Andrea Riccardi? Tra fede e politica…

Come dicono – già dalla mattina delcioè poche ore prima che inizi la prima votazione per scegliere il nuovo Presidente della Repubblica – diverse fonti del Pd, si sta ragionando sulla candidatura di(ne avevamo parlato già qui ), fondatore della Comunità di Sant'Egidio, ma non come “candidato di bandiera” ma come candidato ‘vero’. È questa la linea che emerge dopo l'incontro che si è tenuto questa mattina alla Camera tra i leader dei partiti del centrosinistra,, accompagnati dai capigruppo di Camera e Senato dei rispettivi partiti. Per il“servono candidati di alto profilo, largamente condivisi e che siano in grado di rappresentare tutti gli italiani”, scrivono gli esponenti di Pd, Movimento 5 Stelle e Leu in un comunicato congiunto al termine della riunione. Ma se “l'identikit è quello indicato ormai da settimane: profilo non di parte, autorevole”, dicono le stesse fonti, si ragiona su Andrea Riccardi “come profilo di”. Un nome, quello di Ricciardi, che il Pd potrebbe votare per i primi tre scrutini. “Ha le caratteristiche giuste”, sottolinea anche Conte.E dunque, potrebbe essere Andrea Riccardi il, ma non come candidato di ‘bandiera’cioè nelle prime tre votazioni, senza alcuna chanche di vero successo. Ecco perché, oggi, al primo scrutinio, il centrosinistra voterà, proprio per preservare il nome di Riccardi e giocarselo dopo, dal IV scrutinio in poi, cercando di convogliare sul suo nome i consensi di centristi e Misti vari. Il nome del fondatore dellasi affaccia e prende quota mentre si avvicina l'avvio, nel pomeriggio, delle votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Proposto, in prima battuta, dal Movimento 5S, sarebbe stato accolto di buon grado anche dal Pd.Ma chi è? Barba bianca ed eloquio fluente, sguardo magnetico, solidi studi alle spalle e lunga frequentazione del Vaticano – di cui è storico e studioso insigne e brillante – Riccardi è soprattutto il vertice di quella diplomazia ‘parallela’ (agli Stati, ma anche al Vaticano) che ha caratterizzato la vita e le opere della comunità di Sant’Egidio, da lui fondata. Di orientamento progressista,, più che cattolico-democratico, Riccardi ha sempre coltivato eccellenti rapporti con il mondo e i partiti del centrosinistra, senza dire del fatto che, nella città di Roma e non solo, la sua comunità di Sant’Egidio è una vera ‘autorità’ e una lista ispirata ai principi della comunità (“”) si è presentata più volte, a Roma e non solo, in coalizione con il Pd e con altri partiti del mondo del centrosinistra. Riccardi, nato a Roma nel 1950, vanta innanzitutto una lunga carriera accademica come. Ha insegnato, come professore ordinario, Storia Contemporanea all’Università di Bari, alla Sapienza e alla Terza Università degli Studi di Roma e ha ricevuto molte laureeMa il nome di Riccardi è legato in particolare alla Comunità di Sant'Egidio, fondata nel 1968, nelle temperie degli anni della contestazione giovanile ma anche delNata come realtà romana, è diventata progressivamente una ‘famiglia internazionale’. Oltre che per l’impegno sociale e i numerosi progetti di sviluppo nel Sud del mondo, è conosciuta per il suo. In particolare, Riccardi ha avuto un ruolo di mediazione, in prima persona, in diversi conflitti e ha contribuito al raggiungimento della pace in alcuni Paesi, tra cui il, il, la, la. La rivista “” nel 2003 lo ha inserito nell’elenco dei trentasei, che si sono distinti per il coraggio e impegno umanitario. Ma, come dicevamo, Riccardi, che ha firmato, si distingue anche comein età moderna e contemporanea, così come del fenomeno religioso nel suo complesso. Lungo l'elenco di libri da lui scritti ed editati. Nel 2011 ha pubblicato “”, (San Paolo) che traccia un quadro completo di questa grande figura del Novecento e, nel 2013, “” (Mondadori) che analizza i primi mesi del pontificato collocandolo davanti le sfide del mondo globale. Il 21 maggio 2009 ha ricevuto il, che viene attribuito a persone e istituzioni che si sono particolarmente distinte nella promozione di una Europa unita e nella diffusione di una cultura di pace e dialogo. In ambito istituzionale, ha fatto parte del, ricoprendo dal 16 novembre 2011 al 27 aprile 2013 l’incarico di(con deleghe alla famiglia ed alle pari opportunità). Il 22 marzo 2015 è stato eletto, la sola carica che, a tutt’oggi, ancora ricopre.