Zitto zitto, quatto quatto, lo ius soli avanza, forse nella forma dello ius culturae. La convergenza tra ‘giallorossi’ e azzurri

L’attuale situazione politica e legislativa Dopo che, nella legislatura precedente a questa, la XVII, una proposta di legge venne approvata dalla Camera in prima lettura, nel 2015, ma mai ratificata dal Senato, per l’opposizione della destra, per anni, durante la XVIII legislatura, nuove proposte di legge sullo ius soli hanno ‘sonnecchiato’ nei cassetti delle commissioni e, solo negli ultimi mesi, per i motivi detti all’inizio, sono tornati a essere oggetto di dibattito pubblico. Sono di fatto tre le principali proposte che, pur depositate, non hanno finora fatto un passo avanti. La prima, a firma Laura Boldrini (ex LeU, oggi Pd) è un vero e proprio ius soli. La seconda, a firma Matteo Orfini (Pd) è un mix tra ius soli e ius culturae. La terza, a firma Renata Polverini (FI), è invece un più limitato ius culturae, e proprio questa che può andare a dama. Renata Polverini, ex sindacalista Ugl, ex governatrice del Lazio e ora deputata di Forza Italia, ha presentato una proposta di legge per i nuovi italiani. E' convinta che sullo “ius culturae”, o “ius scholae”, si possa trovare un accordo: “Molti grillini sono d'accordo. Il Pd dal canto suo non deve irrigidirsi, solo così porteremo a casa la legge” diceva, pochi giorni fa, a Repubblica, aggiungendo anche che “Meloni sta sbagliando a inseguire Salvini sullo ius soli”. La pdl Polverini è la più facile da approvare La norma contenuta nel ddl Polverini prevede – come spiega lei stessa – “Semplicemente la modifica della legge del 1992 sulla cittadinanza, aggiungendo un articolo, il 3 bis, in cui senza aspettare di avere 18 anni, i bambini nati in Italia da genitori immigrati e che abbiano conseguito un corso di istruzione primaria, possano diventare cittadini italiani. In pratica, si amplia la possibilità di cittadinanza consentendola dopo avere frequentato le scuole elementari”. Sulla posizione del suo partito, Forza Italia, dice: “FI non la votò nella passata legislatura, ma non ci fu chiusura. La posizione rigida della Lega ha poi portato l'irrigidimento di FI. Però ricordo che Berlusconi da liberale quale è, non si è mai arroccato”. I 5Stelle, stavolta, aprono: parla la Baldino Una proposta, quella della Polverini, raccolta e rilanciata da Vittoria Baldino, vigorosa capogruppo del M5s in commissione Affari costituzionali, che polemizza, indirettamente, con la posizione ‘ufficiale’ del Movimento, espressa dalla vicepresidente del Senato, Paola Taverna (“Non è una priorità del Movimento”), dicendo che “i diritti sono sempre una priorità”, compresi quelli sulla cittadinanza, un grande tema irrisolto che non va affrontato solo a fini elettorali”. La proposta Baldino, appoggiata anche dal presidente della sua commissione, Giuseppe Brescia, è sempre la stessa, lo ius culturae, solo che Baldino e Brescia lo chiamano ius scholae, “ossia il diritto di acquisire la cittadinanza per i figli di stranieri che vivono in Italia dopo aver completato un ciclo di studi, senza dover aspettare come adesso il compimento dei 18 anni per poi far richiesta. Parliamo di circa 800 mila persone che vivono, studiano e lavorano nel nostro Paese, che parlano la nostra lingua, il nostro dialetto ma che non possono dirsi italiani a tutti gli effetti” spiega Baldino a Repubblica. Poi Baldino ricorda che, nella riunione dei gruppi parlamentari con il nuovo presidente del Movimento, Giuseppe Conte, ancora silente sul tema, “Non entrammo nel merito, ma è stata rappresentata la necessità di prendere posizione su ogni tema. Ora il nostro gruppo alla Camera, attraverso il capogruppo Davide Crippa, lo ha fatto. Il Pd non ha più alibi: dobbiamo uscire dall'angolo per cui ogni volta si sbandiera il tema per dirsi contro o a favore dell'immigrazione”. Il Pd, ovviamente, è pronto “e da subito” Tirato in ballo, il Pd non si tira certo indietro. L’ex ministro, Beatrice Lorenzin, ricorda come “Nel 2017 non c'erano i numeri per approvare definitivamente lo ius soli e io lo dissi. Ma ora non commettiamo errori: possiamo avere una nuova legge sulla cittadinanza che preveda lo ius culturae”. Convinta che “è il momento giusto”, ricorda che “Adesso i ragazzi figli di immigrati, perfettamente inseriti nella comunità in cui vivono, si sentono rifiutati dalle istituzioni. Se non per altruismo, inoltre, facciamo la legge per egoismo. Abbiamo un tasso di denatalità tale, per cui non ci saranno più giovani continuando così”.

