Animal Equality lancia un appello per fermare strage pulcini maschi

Pulcini maschi considerati scarti di produzione

Le alternative alla pratica (vietata)

Evitare l'uccisione degli animali

che si compie regolarmente negli allevamenti di galline per la produzione di uova. È questo l’obiettivo della campagna lanciata da Animal Equality , insieme ad altre organizzazioni per la protezione degli animali, con l’obbiettivo di chiedere al Governo italiano di attivarsi verso l'industria delle uova, al fine di bloccare quello che si configura come un vero e proprio crimine.Considerati dei semplicidall’industria delle uova, poiché ritenuti inutili dalla filiera delle galline ovaiole, ogni annodi pulcini maschi vengono uccisi entro le 24 ore dalla nascita , attraverso pratiche crudeli e dolorose, ovvero tramite triturazione o soffocamento senza stordimento.“Si tratta di una delle, un orrore legittimato unicamente dal tornaconto economico, a discapito del sentimento di empatia – ormai diffuso nella nostra società – verso gli animali” dicono gli animalisti. In realtà la decisione è stata già votata dal Parlamento, ma entro settembre va attuato il divieto di uccisione. E siccome in Italia si da come vanno le cose, magari una scorciatoia qualcuno la trova, è bene tenere desta l’attenzione.Tra l’altro, lea questa pratica barbara già esistono e sono praticabili. Tant’è che alcune aziende italiane stanno lavorando da tempo per introdurre(ovvero in grado di individuare ancora all’interno delle uova il sesso dell’embrione). Grazie all’uso di speciali ventose, impiegate per la manipolazione industriale delle uova, è possibile infatti captarne l’odore senza rompere il guscio.Successivamente, i campioni d’aria sono sottoposti a gascromatografia/spettrometria di massa e, infine, il sesso dei pulcini può essere confermato anche dall’analisi del Dna. Questo perché si è scoperto che ci sono sostanze chimiche volatili nell’uovo, "unche puoi catturare e ordinare statisticamente", come spiega Tom Turpen, presidente e CEO di Sensit Ventures e co-autore dello studio. Facendo ricorso a questo metodo, i ricercatori sono stati in grado dimaschili e femminili a 8 giorni di incubazione con una precisione dell’80%.Già nel 2020, l’associazione di categoria dei produttori di uova () si era dichiarata favorevole a tali pratiche, ed anche i supermercati Coop si sono impegnati a implementare le tecnologie che evitano l’uccisione dei pulcini maschi. La "Legge di delegazione europea 2021 per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea", approvata il 4 agosto 2022, ha gettato le basi per porre fine all’abbattimento selettivo dei pulcini maschi, come richiesto dal Regolamento CE n. 1099/2009 “Sulla protezione degli animali durante l’abbattimento“.Tuttavia, il testo della legge imponeper fermare questa pratica entro settembre 2023. E se il Parlamento ha votato a favore del divieto di abbattimento selettivo dei pulcini maschi entro, le associazioni chiedono di accorciare i tempi, per porre fine quanto prima a questa pratica crudele che condanna a morte milioni di pulcini maschi ogni anno a scopo alimentare. Per questo è stata presentata alla Camera dei Deputati un’interpellanza per chiedere al Ministro dell’Agricoltura e a quello della Salute di intervenire prontamente per fermare l’abbattimento dei pulcini maschi nell’industria delle uova, come già previsto dalla legge sopracitata.