Drusilla Foer tra gli ospiti del Festival di Luce!

sabato 21 ottobre sarà fra gli ospiti della Festa di Luce! nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze: una giornata su diritti civili, sostenibilità, lavoro, disabilità e parità di genere.Tra gi altri ospiti: il ministro Giuseppe Valditara, Giuliano Amato, Vincenzo Schettini, Alberto Dalmasso; le rettrici Donatella Sciuto e Sabina Nuti; Alec Ross, Nina Zilli; Vanessa Benelli Mosell e Valentina Parisse; il sindaco Dario Nardella, il presidente della Toscana Eugenio Giani; Anna Loretoni, Sara Gay, Salvatore Amato. E poi ancora Laura Boella, Luisa Bagnoli, Ivan Cotroneo, Claudia Segre, Luca Trapanese Francesca Vecchioni, Lidia Carew; Riccardo Zanotti, Ernesto Pellecchia, Eleonora Santoro e Pier Francesco Bernacchi. Gli ospiti dialogheranno con la direttrice Agnese Pini e con le firme delle testate Monrif. Conduzione di Monica Peruzzi e Max Andreetta. Iscrizioni: www.luce.news/festival2023. L’evento è a partecipazione gratuita. Ma le sorprese non finiscono qui.Sul palco del Festival di Luce!, quindi, salirà anche Drusilla Foer. Portando con sé la sua eleganza, intelligenza e ironia che hanno conquistato il pubblico di Sanremo nel 2022. Dove, tra l'altro, vorrebbe tornarci, ma nelle vesti di cantante - come ha ammesso la stessa artista oggi, in un'intervista rilasciata ad Andrea Spinelli per il nostro quotidiano. Orgogliosamente fuori tempo. "Non pensavo di meritarlo, esattamente come non si pensa di meritare un grande amore" ha dichiarato parlando di Dru, il suo primo album presentato al Blue Note di Milano (dove torna dal 7 al 9 dicembre). Ad aiutarla a realizzare il sogno un autore, arrangiatore, produttore di lungo corso come Franco Godi e uno stuolo di autori fra cui Pino Donaggio, Maurizio Piccoli, Pacifico, Vittorio Cosma, Mariella Nava, Giovanni Caccamo, Mogol, Donida, Tricarico, Luca Rossetti, ma anche Ditonellapiaga e Fabio Ilacqua. Tutto nell’attesa di tornare a teatro a gennaio con Venere nemica, ispirato alla favola di Apuleio Amore e Psiche. Tour di presentazione del disco nelle Feltrinelli con tappe oggi a Milano, il 23 a Bologna, il 27 a Firenze."Una mia amica mi ha scritto: sei come Camilla Parker Bowles, hai fatto quel che ca**o hai voluto tutta la vita e all’improvviso ti sei ritrovata regina. Da quando la gente ha iniziato ad ascoltarmi, non ho più sentito il pregiudizio. Oddio, magari è un caso di sordità emotiva…""Doppiare un cartone animato sarebbe ganzo. Mi piacerebbe pure raccontare cosa ‘ci’ è successo. Anche per ricambiare la generosità con cui è stato accolto il mio personaggio"."Rivoluzione, intesa come rivalutazione. Per affrontare il cambiamento bisogna fare prima il punto su ciò che si è stati". Un simbolo di inclusione amato e apprezzato: “se i pensieri che esprimo servono a supportare idee e battaglie per la parità, contro violenza e ingiustizie», commenta. Ma Drusilla finirà per divorare Gianluca, vedremo mai in scena Gigo senza parrucca e abito femminile? «Ma sì – sorride – , prima o poi uno spettacolo glielo lascerò fare. Mica posso lavorare solo io”.“Ognuno si veste come vuole, bacia chi vuole, si sente come vuole, è molto semplice“. Ecco l’identità di genere secondo Drusilla Foer, personaggio frutto della fantasia dell’attore e drammaturgo toscano“Non capisco dove nasca il problema – aveva dichiarato – . Forse dal fatto che ogni libertà presuppone una responsabilità, e più le libertà sono ampie, più c’è il rischio dell’inciampo su chi non ha le stesse consapevolezze. Ci vorrebbe una tale chiarezza su cos’è la discriminazione sul genere“. Esploso sul palco dell’il personaggio interpretato da Gianluca ‘Gigo’ Gori, è diventato un simbolo di inclusione amato e apprezzato: “Non faccio nulla per esserlo ma sono felice se i pensieri che esprimo servono a supportare idee e battaglie per la parità, contro violenza e ingiustizie" aveva commentato.Drusilla nasce intorno al 2010 dalla mente di Gianluca Gori, attore, cantante, fotografo, nato a Firenze nel 1967. Lei, invece, è nata a Siena, ma è cresciuta a Cuba, dove si trasferì con la famiglia a causa del lavoro del papà, che era un diplomatico.Ha vissuto in tante città, Parigi, Chicago, Bruxelles, Madrid e New York, dove ha aperto un negozio di usato, il Second Hand Dru, “diventato in poco tempo un punto di ritrovo di artisti, pensatori, rock star”. Da dieci anni vive a Firenze. Ha iniziato a farsi conoscere con YouTube. Nel 2012 ha preso parte a The Show Must Go Off diÈ stata giudice di Strafactor. Ed è stata anche opinionista dello show diCR4 La repubblica delle donne e di Ciao maschio di Nunzia De Girolamo. Ha recitato per, nel film Magnifica presenza. Nel 2021 ha pubblicato il suo libro di memorie, Tu non conosci la vergogna. E nel 2022 ha preso parte alla terza serata del Festival di Sanremo, come co-conduttrice.Vi ricordiamo che per partecipare all’imperdibile Festival di Luce!, che sarà il 21 ottobre a Palazzo Vecchio, e rimanere aggiornati sul programma, basta iscriversi sul sito dell’evento: clicca qui.