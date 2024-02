Il gatto fra scienza e storia, il Dna parla chiaro: "È stato addomesticato 10mila anni fa"

Quando è iniziata la 'domesticazione' del gatto?

Gli studi

I marcatori

Indipendenti, sornioni, misteriosi, felini:rappresentano ben più di un ‘animale domestico’. Affascinanti e regali nelle movenze, hanno ispirato generazioni di artisti, passando attraverso la divinizzazione e la dannazione. C’è chi li ha considerati alla stregua di semidei e chi invece delle creature diaboliche, chi ne ha cantato le movenze eleganti e chi li ha detestati al punto da chiederne l’estinzione. L’unica cosa certa è che il gatto accompagna l’uomo praticamente da sempre. La conferma arriva da uno, secondo cui idalle civiltà che per prime modificarono il loro stile di vita da nomade/cacciatore a sedentario/agricoltore. Quindi 8mila anni prima degli antich, che li veneravano, considerandoli animali sacri in quanto incarnazione di Bastet, dea della maternità. Secondo lo studio, pubblicato su, lo schema migratorio dei gatti è infatti uguale a quello degli antichi uomini.Inizialmente i gatti erano utilizzati per ilnegli insediamenti. Poi, man mano che l’uomo ha iniziato a viaggiare e a portarli con sé, Il, fino al momento ella sendentarizzazione, quando l’evoluzione delle piccole comunità antropiche ne ha determinato la prima domesticazione. I ricercatori hanno raccoltoprovenienti da strutture di sterilizzazione ed hanno messo a confronto quasi 200 marcatori genetici, riuscendo a ricostruire la loro storia evolutiva e dimostrando che la loro origine va ricercata nel bacino orientale del Mediterraneo, dal quale, in seguito, questi gatti domestici si sono diffusi nelle isole vicine e viaggiato verso sud attraverso la costa levantina fino alla Valle del Nilo. A differenza di altre specie animali come cavalli e bovini che hanno avuto diversi eventi di addomesticamento, i gatti sembrano essere infatti gli unici provenire da un unico evento e luogo: la Mezzaluna Fertile, ovvero dai territori in cui oggi sono compresi Iraq, Siria, Libano, Israele, Palestina e Giordania, l’area settentrionale del Kuwait, la parte sudorientale della Turchia e la parte occidentale dell’Iran. Quando dalla Mezzaluna Fertile l’uomo ha “esportato” sviluppo agricolo e commercio, anche i gatti hannoe da questa si sono successivamente imbarcati sulle navi che viaggiavano verso le Americhe.Finora si pensava che i primi esemplari di gatti domestici fosse quelli studiati dagli scienziati guidati dal dottordella Chinese Academy of Sciences , che grazie ad analisi effettuate sui resti ossei appartenenti ad almeno due gatti, rinvenuti nei pressi di, nella Cina, avevano datato concluso che si trattasse di esemplari vissuti circa 5300 anni fa. A testimoniare sulla loro donesticazione sarebbe stato il quel caso l’alimentazione: uno dei due esemplari studiati infatti avrebbe mangiato piùche carne, a quanto pare, e, secondo i ricercatori cinesi, a darglieli fu proprio qualche agricoltore. Lo studio dell’Università del Missouri, è stato pubblicato sulla rivista Heredity da un gruppo di ricerca internazionale coordinato dalla genetista. La storia evolutiva dei gatti è stata ricostruita mettendo a confronto quasi 200 marcatori genetici.“Uno dei principali marcatori che abbiamo studiato sono i, che mutano molto rapidamente e ci danno indizi sulle popolazioni di gatti e sugli incroci degli ultimi secoli”, spiega Lyons. “Un altro marcatore chiave che abbiamo esaminato sono i polimorfismi a singolo nucleotide, che invece ci danno indizi sulla loro storia antica di diverse migliaia di anni fa”. Dallo studio è così emerso che i gatti sarebbero andati incontro a un unico evento di domesticazione nella Mezzaluna Fertile (a differenza di cavalli e bovini che sono stati addomesticati in momenti diversi in varie parti del mondo) e da lì si sarebbero poi diffusi in tutto il mondo, portati dalle ondate migratorie degli umani. Per questo i moderni gatti dell’Europa occidentale hanno un Dna molto diverso da quelli del sud-est asiatico, per effetto di un fenomeno noto come ‘isolamento per distanza’. “A dire il vero possiamo riferirci ai gatti come semi-addomesticati - sottolinea Lyons - perché se li lasciassimo liberi in natura, probabilmente continuerebbero a cacciare gli animali infestanti e sarebbero in grado di sopravvivere e accoppiarsi da soli grazie ai loro comportamenti naturali. A differenza dei cani e di altri animali domestici, non abbiamo cambiato molto il comportamento dei gatti durante il processo di addomesticamento, quindi”.