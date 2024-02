Lucia Celle, fondatrice dell’Ipostudio di Firenze : "Progettare le città del futuro? È un mestiere per donne"

C’è stato un momento della storia in cui le donne progettavano le città come (e a volte più) degli uomini. Erano le pioniere dell’architettura, le prime laureate, le prime progettiste. Poi il vuoto. Perché? Cosa è successo? E in un momento di cambiamenti e di paura del domani come quello in cui viviamo, possiamo fare a meno delloper il nostro futuro?Parte da queste domande la giornata che venerdì 21 ottobre l’ordine degli architetti di Firenze ha organizzato nell’ambito del lungo weekend dedicato all’ Eredità delle donne , l’evento ideato dainsieme alla Fondazione Cassa di Risparmio. A fare da cerniera fra passato e futuro sarà un’architetta con lunga esperienza,, fondatrice dell’Ipostudio di Firenze, coautrice di progetti come il nuovo ingresso dell’Azienda ospedaliera di Careggi, il restyling dello stadio Nervi , il Museo degli Innocenti, gli Studentati Campus a Firenze e Villa Val di Rose a Sesto Fiorentino, e molti altri progetti a scopo civile in giro per l’Europa (fra cui anche ospedali e Rsa). “Nonostante che nelle università e negli studi di architettura le donne siano spesso più numerose degli uomini - dice Lucia Celle - la parità nella distribuzione del potere è ancora sulla carta”.“Spesso siamo noi donne a tarparci le ali - spiega - assecondando un’educazione e una cultura che ci incasella nel ruolo di perfette organizzatrici multitasking sempre in bilico fra la vita familiare e il lavoro, rinunciando al talento su cui invece gli uomini si concentrano molto più di noi”. La propensione ad avere tutto sotto controllo e a inseguire la perfezione “ci può portare a non esprimere la creatività progettuale di cui invece la società ha bisogno”.“Viviamo in un tempo in cui l’assetto globale del mondo è profondamente cambiato, la fine delle illusioni e la perdita delle certezze provocano paura e un senso di tragedia imminente”.“Un’architettura ipertrofica e per certi versi superba”. Dobbiamo ripartire dal limite, dalla crisi, da progetti più responsabili e più consapevoli dei bisogni collettivi e delle risorse (non piccole) che ci vengono date”.“Ogni nostro gesto architettonico creerà una frattura nel territorio e nel mondo in cui viviamo. Quindi cerchiamo di farlo con molta attenzione alla qualità degli spazi che andiamo ad abitare. E se negli anni passati questa qualità non si è raggiunta, bisogna avere il coraggio di buttare giù e ricominciare da capo”."Poi negli anni Settanta, per motivi politici o per emergenze sociali, questa qualità si è persa”. Inutile cercare di correggere, meglio rifare. Le politiche del 110 per cento? O dei maggiori ribassi possibili? “Vanno nella direzione opposta - conclude l’architetta Celle - E quindi sono miopi”. Demolire ciò che non funziona, ripensare i progetti del futuro (soprattutto nelle periferie), vincoli normativi e legali meno rigidi, e tutti gli investimenti possibili sugli spazi verdi (e senza auto) da cui può dipendere la sopravvivenza nella nostre città. Provare per credere: le architette sono pronte a partire.