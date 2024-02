Stefania Buoni: "Io, caregiver dei miei genitori, abbatto i muri di silenzio sulla malattia mentale"

"Questa èe non esiste cura" diceva nella sua "Ti regalerò una rosa" Simone Cristicchi quando vinse il festival di Sanremo nel 2007. Se la cura, in effetti, non esiste, quello chei ha deciso di regalare ai suoi genitori è tutto l'affetto e il tempo che una figlia può dare loro. Perché quando scopri chee tu sei poco più che una bambina, è difficile comprendere cosa accade e darsi una risposta. "Quando avevo quindici anni, unoha investito e travolto la mia famiglia: la mia mamma e il mio papà hanno sviluppato una malattia mentale. In quel preciso momento, la mia vita è diventatada quella dei miei coetanei, perché, senza nemmeno esserne consapevole, sono diventata. Toccava a me prendermi cura di loro". Ormai cresciuta, Stefania a quella domanda ha deciso di provare a dare qualche risposta. Nelinsieme a Gaia Cusini, Carlo Miccio e Marco Fiore ha dato vita a, la prima associazione italiana creata da e per figli di genitori con un disturbo mentale, che spesso, come lei sono anche giovani caregiver. Un'associazione nata pere alla loro battaglia quotidiana, per raccontareintorno a queste tematiche Per questo, insieme a Comip, Stefania ha pubblicato, che si intitola proprio "Quando mamma o papà hanno qualcosa che non va.per figli di genitori con un disturbo mentale". Il volume si rivolge ai ragazzi, ma anche agli operatori sanitari, ai pediatri, agli assistenti sociali e, soprattutto, agli insegnanti. L’stima che nel mondo almenoabbia problemi legati alla salute mentale.l'ipotesi è che ci siano almenodi genitori con queste malattie. Un macigno posto sulle spalle di bambini e ragazzi che, spesso, non sanno come portare e sono addirittura. Perché parlare di questi disturbi è ancora un tabù nella nostra società. E per i giovani, che non hanno una valvola di sfogo, diventa motivo di ulteriore angoscia. "Noi di Comip desideriamoche avvolge chi vive l’esperienza della sofferenza mentale. Dobbiamo lavorare per fare in modo che le prossime generazioni possano contare su maggiori conoscenze eil dolore dell’anima, evitando che degeneri. Sappiamo di avere davanti un cammino lungo e tortuoso, ma una delle caratteristiche positive che noi figli di genitori con un disturbo mentale abbiamo è la volontà di". Lei lo ha provato sulla sua stessa pelle: "Solitamente, quando uno dei tuoi genitori soffre di un disturbo mentale, il: vivi in uno stato di, come stessi camminando sulle uova. Alcune notti non riesci a dormire perché loro vedono o sentono cose che non esistono, gridano, si agitano. Non sai cosa fare.a sventare un suicidio, o a gestire l'alternarsi di stati maniacali e depressivi. Non capisci. Ti senti. Devi studiare, fare la spesa, occuparti del resto della famiglia, parlare con i medici. Vorresti vivere la tua età con spensieratezza, ma una domanda non smette di assillarti:Smetterà di curarsi? Incertezza, sensi di colpa e angoscia diventano le costanti di ogni giornata. Provi paura, rabbia, tristezza,tutto insieme". Ma vai avanti. Nessuno si arrende, anche se la società, la malattia, il contesto fanno di tutto per mettere loro i bastoni fra le ruote. E lanon ha fatto altro che aggravare le cose: "Già. Da quando c’è il Covid, questoche non conosce bilance è ancora più insostenibile". Perché ad esempio, almeno andare a scuola regalava ai figli di genitori malati qualche ora di 'libertà'. Con il coronavirus invece, sono stati costretti a casa, 24 ore su 24. Stefania, tramite la Comip, si sta battendo per trovare una soluzione: "Oggi mi preoccupano specialmente quei ragazzi i cui genitoridella malattia o. Per questo motivo, attraverso l’associazione abbiamo intensificato gli incontri nelle scuole, anche in Dad, perché, attraverso la nostra testimonianza, possano sentire chehanno provato paura e rabbia, si sono vergognati, sentiti in colpa, responsabili della salute del genitore ed impotenti davanti a fatti per i quali molto spesso non avevano ricevuto alcuna spiegazione". Perché queste problematiche esistono, sono. Ed avere davanti a sé una rete di persone che condividono con questi ragazzi le stesse esperienze, le difficoltà quotidiane ma anche spunti di riflessione, parole di supporto, è indispensabile per la loro stessa salute. Una rete invece di un muro, una parola di conforto invece che un giudizio,. Perché se la cura per le malattie mentali non esiste, l'obiettivo è almeno fornire tutto l'aiuto possibile a chi, di queste malattie, è una