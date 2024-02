Up2You: la startup che fa "luce" alle aziende che vogliono diventare più green, ma non sanno come fare

Alla scoperta delle startup finaliste del Premio Luce! Startup inclusiva

Cos'è Up2You

Obiettivo: rendere ogni azienda più green

Il 21 ottobre, in occasione del terzo compleanno di Luce! , il canale dedicato a inclusione, unicità e coesione sociale del, sarà consegnato il. Come già annunciato, sono 15 le finaliste . A partire da oggi, fino al giorno della festa, quando si scoprirà il nome della vincitrice, dedicheremo uno spazio alle realtà partecipanti per conoscerle da più vicino.Tra le finaliste selezionate da Startup Italia, Rekeep e Luce! c’è Up2You, nata con l'obiettivo di soddisfare il crescente bisogno delle aziende italiane di affrontare in modo concreto il tema dellae di. Per raggiungere tale scopo, la startup offree adatte a un'ampia gamma di realtà. Dalla ricerca Ipsos ‘Dieci anni di Csr: un bilancio sul futuro’, è emerso che iEppure, nonostante l’Europa si sia posta l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050, e l’Italia preveda di ridurre del 60% circa le emissioni di CO2 entro il 2030,o da dove cominciare, le persone lo vivono come un obiettivo distante e poco concreto ed entrambi lo credono un percorso troppo difficile da intraprendere. Qui entra in gioco Up2You, che si pone come il ponte tra la salvaguardia del nostro pianeta e la nostra quotidianità.È la startup greentech e B Corp certificata che: “Ne compensiamo le emissioni di CO2 – spiegano dal team- per poi certificarne l’impegno su blockchain”. La sostenibilità ambientale è finalmente alla portata di tutte le aziende. Indipendentemente dal livello di esperienza della propria realtà in questo campo, Up2You ha creatoper offrire a ciascuno la risposta ideale. Incentiva azioni sostenibili e studia modelli di business a basso impatto.In Up2You si creano strumenti digitali per rendere ogni azienda più green e si offrono prodotti per misurare, ridurre e compensare le emissioni, ma anche per coinvolgere i propri dipendenti. Supporta progetti sostenibili con impatto sociale e ambientale, capaci di catturare CO2, preservare foreste, tutelare ecosistemi e sviluppare tecnologie sostenibili. La massima seguita è:. Semplicità a portata di mano: “Abbiamo reso Climate Formula adatta a qualsiasi realtà – spiegano - perché crediamo che la sostenibilità debba risultare chiara, lineare e accessibile per qualsiasi tipo di azienda. Sia che tu abbia già intrapreso un percorso verso la sostenibilità o che tu sia all'inizio del tuo viaggio, siamo in grado di offrire soluzioni personalizzate che si adattano perfettamente a ciascuna esigenza. Non si deve cercare altrove o fare compromessi. Il nostro approccio completo consente di selezionare e combinare le soluzioni che meglio si adattano alle necessità specifiche. Oltre a consulenza, formazione e settaggio personalizzato, garantiamo l'accesso alla nostra tecnologia avanzata e l'autonomia di gestione a lungo termine. Il nostro metodo innovativo consente di sviluppare la propria strategia climatica combinando gli elementi più efficaci al raggiungimento dei propri obiettivi. Non sai da dove cominciare?

Come partecipare al festival

Consentiamo didi un prodotto o di un evento e migliorare le prestazioni di sostenibilità del proprio business.Permettiamo di impostare una strategia di riduzione delle emissioni sulla base delle proprie esigenze e di ridurre il proprio impatto con azioni concrete e personalizzate. Una pianificazione strategica dall'impatto concreto. E per chi ha già iniziato il proprio percorso, lo mettiamo in condizioni di migliorare ulteriormente compensando le emissioni non riducibili, calcolando le emissioni di Scopo 3 e coinvolgendo attivamente personale e stakeholder”. Offre progetti internazionali certificati e riconosciuti, e aiuta a comunicare il proprio impegno, fornendo asset di comunicazione digitale che permettono alle aziende non solo di essere eco sostenibili, ma di raccontarlo ai propri clienti, dipendenti o prospect. Grazie al team interno dedicato, si ha accesso a competenze tecniche e scientifiche in ambito sostenibilità ambientale e a modelli interamente sviluppati in-house. Da questa professionalità nasce anche, il nuovo centro di studi che affronta e approfondisce le principali tematiche legate alla sostenibilità. È autorizzata a gestire crediti di carbonio certificati Verra e Gold Standard ed è la prima realtà in Europa a farlo utilizzando la tecnologia blockchain. Questo garantisce trasparenza, sicurezza e affidabilità. Up2You è una realtà pluripremiata.Vi ricordiamo che per partecipare all'imperdibile Festival di Luce!, che sarà il 21 ottobre a Palazzo Vecchio, e rimanere aggiornati sul programma, basta iscriversi sul sito dell’evento: clicca qui. Che fate, ve ne private?