Verso la parità di genere anche nella contraccezione: in arrivo due gel per uomo, in attesa della pillola maschile

Gel contraccettivo maschile. Di cosa si tratta, professore?

Partiamo dal primo

E come si risolve?

Il vasal gel invece come funziona?

E la pillola maschile?

Pillola, gel e vasal gel sono già contraccettivi affidabili?

A oggi quali sono gli unici contraccettivi maschili disponibili?

La vasectomia ha controindicazioni?

Se ne parla dagli anni Sessanta, ma la ricerca sulla contraccezione maschile non ha ancora portato a grandi novità, mentre quella per le donne, dall’"anello" al "cerotto" attraverso gli altri metodi ormai tradizionali, è andata prolificando. “L’uso dele larimangono le uniche soluzioni tuttora valide per la contraccezione maschile”, spiega infatti a Luce! il professor, urologo andrologo, specializzato in fisiopatologia della riproduzione umana. Di recente, però, le ricerche condotte soprattutto in America lasciano sembrano incoraggianti. La principale speranza arriva da unda strofinare sul corpo, che viene sperimentato fra coppie, negli Stati Uniti. Ma c'è anche la, che prevede il ricorso alla stessa composizione ormonale. “La contraccezione maschile è un campo sicuramente menoa quella femminile, così come meno studiata fino a qualche anno fa era la fertilità maschile. Oltre a una motivazione di caratteree, c'è una ragione: inibire la formazione degliè molto più complicato che inibirenella donna, consideriamo infatti che un uomo sano produce circa”.“Dobbiamo riconoscere essenzialmente due tipi di formulazioni: ua base di testosterone e progesteronee il”.“Nel gel a base di testosterone e progesterone sintetico, da spalmare sulle, gli ormoni inibiscono la produttività del testicolo, realizzando un’azione soppressiva che da una parte blocca la produzione di, nel 90% degli studi effettuati, dall’altra blocca anche la produzione died è un problema, dato che l’ormone maschile non può mancare se vogliamo evitare un calo di libido ed erezione”.“Il gel, ma anche la pillola maschile che ha la stessa composizione ormonale, contengono sia il, che ha un’azione soppressiva, sia ilche rimpiazza il testosterone che non viene prodotto”.“Il vasal gel non viene applicato sul corpo, ma viene, ossia in quelle vie seminali che portano gli spermatozoi nell’uretra. Se noi andiamo a bloccare i vasi deferenti con questa sorta di gel, di schiuma, impediamo agli spermatozoi provenienti dal testicolo di entrare in contatto con il liquido seminale”.“La pillola prevede le stesse indicazioni del gel: sono molecole ormonali, a base di progesterone e testosterone”.“No. Per quanto riguarda il gel a base di progesterone sintetico e testosterone servonoprima di avere dati certi da analizzare. Al momento sono state studiate circacoppie in un importante studio americano. Anche la pillola e il vasal gel sono in fase di studio”.“Il profilattico e la vasectomia”.“E’ irreversibile. In effetti, anche se in linea teorica i dotti deferenti che vengono sezionati potrebbero essere ricostruiti con la microchirurgia, l’evento risulta molto complesso. La vasectomia interrompe la strada che porta gli spermatozoi dal testicolo verso l’uretra, quindi il paziente che vi si sottopone. Non ci sono complicanze dopo l’intervento, talvolta piccoli ematomi. Preventivamente spesso si consiglia di fare la, qualora dopo l’operazione il paziente abbia un ripensamento, in modo da utilizzare il liquido per un’eventuale gravidanza assistita con tecnica Pma”.