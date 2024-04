Ciao Larry: come i Simpson vedono la morte. Addio a un personaggio ai margini ma amatissimo

Roma, 26 aprile 2024 – Non lo abbiamo mai sentito parlare. La sua espressione triste, china sull’immancabile boccale di birra al bar di Boe la ricordano tutti. E la sua morte impressiona i fan, che scrivono migliaia di post sui social.

La produzione dei Simpson ha deciso di far morire Larry, uno dei personaggi comprimari della serie di successo mondiale di Matt Groening, famosa ai quattro angoli del mondo e particolarmente amata in Italia.

Ancora oggi, all’ora di pranzo, su Italia Uno, gli episodi dei Simpson restano un momento immancabile della giornata di tanti telespettatori.

La morte di Larry arriva dopo decine di anni di presenza ai margini ma comunque immancabile. Un comprimario che ormai era però diventata una certezza all’interno del locale di Boe Szyslak, lo sgangherato gestore del bar dove anche Homer Simpson passa le sue serate ad altissimo tasso alcolico.

La puntata della scomparsa di Larry è andata in onda negli Usa domenica 21 aprile, quindicesimo episodio della stagione 35. Larry muore nel bar di Boe mentre gli avventori stanno guardando una partita di football in tv sulla quale hanno scommesso.

Quella del personaggio Larry è uno dei pochi decessi che avvengono nella pur lunghissima produzione dei Simpson, con all’attivo oltre 700 puntate. Tra i lutti, uno di quelli che più fece scalpore è quello di Maude Flanders, moglie di Ned Flanders, vicino di casa della famiglia Simpson. Una morte accidentale nella quale parte delle responsabilità è da addebitare proprio a Homers Simpson.

😢Larry murió en un reciente capítulo de Los Los Simpson y aunque nunca tuvo una incursión protagonista en la serie, parece que a los fans les dolió su partida https://t.co/O6YAsZEmAZ pic.twitter.com/mXZflrivt5 — SopitasFM (@sopitasfm) April 26, 2024

E nelle primissime stagioni Lisa Simpson, figlia di Homer, deve affrontare la morte di Murphy “Gengive Sanguinanti” Hibbert, jazzista che ispira la giovanissima, appassionata suonatrice di sassofono. Un personaggio anche lui di passaggio per la fortunata serie ma di grande impatto. Da registrare poi la morte di Mona Simpson, madre di Homer, che il personaggio principale dei Simpson ritrova dopo anni. Attivista, aveva vissuto una vita in fuga per alcune azioni illegali.

Really enjoyed last night's Simpsons episode. But I couldn't stop wondering why there was no mention of Larry's best friend, Sam. pic.twitter.com/DOiERXk2uF — The Simpsons Theory (@SimpsonsTheory) April 22, 2024

Matt Groening ha sempre “disegnato” la morte in maniera disincantata, l’ha guardata con occhi cinici. Da questo punto di vista la morte di Maude Flanders rappresenta in pieno questa visione, per quanto più di una puntata sia dedicata al dolore del marito, combattuto tra il ricordo della donna e la spinta a costruirsi una nuova vita sentimentale.

La morte di Larry lascia di stucco i fan, che hanno commentato moltissimo sui social, non sempre in maniera favorevole. Nonostante le ultime stagioni siano additate dai puristi come di scarso impatto rispetto a quelle degli anni Novanta, nonostante per questo diversi fan si siano distaccati negli ultimi anni, la grande impressione che ha suscitato la morte del personaggio Larry dimostra quanto impatto abbiano ancora i Simpson in tutto il mondo.