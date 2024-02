Patty Pravo e Simone, l'amore non ha età: anche quando ad avere molti più anni è lei

Il primo amore

Chi è Simone Folco

Si torna sempre lì. La differenza di età, con una visuale a senso unico. Nessuno si scandalizza se, venti anni più piccola di lui o se lo stilista Roberto Cavalli per anni ha trovato la sua pace sentimentale con Sandra Nilsson, eletta donna più bella di Svezia nel 2006. I due hanno 45 anni di differenza e nel 2015 lui le ha regalato un isolotto in Svezia. Fraci sono 25 anni di differenza. ben 34 fra. Dpo essersi separato da una delle donne più belle del mondo, Monica Bellucci, anche il franceseha ritrovato l’amore accanto alla connazionale, modella con origini togolesi e italiane classe 1997, quindi con ben 31 anni in meno di lui. Attori, registi, calciatori, motociclisti, produttori, cantanti, imprenditori... l’elenco potrebbe non finire mai, nessuno si è mai stupito. Ha fatto scandalo la storia delladi un liceo romano che avrebbe avuto una relazione con uno studente di 19 anni.(e la foto) di lei; ma del diretto interessato solo un nome di fantasia, o le iniziali. Perché? Sono entrambi maggiorenni . A rigor di legge, entrambi potevano essere citati con nome e cognome. Invece, solo la preside è stata sovraesposta.Ora è la volta di una divina, un’icona del calibro diche, a 74 anni, non si pone limiti in amore. Lo dimostra l’ultima relazione della cantante, impegnata con il suo giovanissimo stylist Simone Folco, con ben 44 anni in meno di lei. “Abbiamo un’affinità elettiva fuori dal comune. Un lampo amoroso di natura diversa”, ha rivelato durante un’intervista a Chi. “Su di me– ha aggiunto Patty nell’intervista -, all’inizio pensavano fossi un uomo! Andarono persino da mio padre per averne conferma. Hanno raccontato che ero in miseria mentre io vivevo allo Chateau Marmont di Los Angeles. Con me le sorprese non sono mai finite, nemmeno ora che ho 74 anni”. Patty ha parlato anche della sua prima volta… sulla neve. “A 14 anni nevicava molto e, invece di andare a scuola, provai il sesso in un campo innevato. Piacere carnale e visivo”.Nella lunga intervista a Chi,, dopo aver svelato dettagli sul suo primo amore, fra le altre rivelazioni ha confidato il motivo della propria scelta di non avere figli: “E' la conseguenza di una promessa con Gordon Angus Faggetter", batterista inglese dei Cyan Three a cui era rimasta legata per quattro anni alla fine degli anni 60.Di professione stylist,, è anche assistente personale dell’artista e per lei disegna i vestiti. Parlando di lui in un’altra intervista a Vanity Fair, la cantante ha spiegato che “abbiamo un’affinità elettiva fuori dal comune. Un lampo amoroso di natura diversa”. Simone Folco da par suo è molto riservato ed è molto attento alla cura delle propria privacy. Su Instagram, però, quasi tutte le foto sono dedicate alla sua dolce musa ispiratrice, a Patty Pravo, appunto. E se l'amore non ha età - ammesso e non concesso che l'affinità elettiva di cui parla Patty Pravo corrisponda a una vera e propria storia d'amore - nel caso di uomini che amano le donne, lo stesso deve valere per, a prescindere da sesso e età, quando le parti siano maggiorenni, capaci di intendere e di volere e consenzientiSimone Folco è lo stylist personale di, in arte Patty Pravo, nonché il designer di vestiti della cantante e suo assistente personale. Lo stilista è nato nel 1992 e oggi ha 30 anni, 44 in meno rispetto alla sua fidanzata Patty Pravo. La celebre cantante. Riguardo l'infanzia di Folco o la sua vita in generale prima che diventasse famoso, non ci sono notizie.