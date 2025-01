Angelina Mango, la realtà di essere viva: “Esisto anche se non posto sui social”

Solito sguardo sbarazzino, struccata ma baciata dal sole, magliettina a maniche corte. Riappare così sui social Angelina Mango, con un post a schede in cui il primo è un video in cui la si vede mentre si struffa i capelli, manda un bacio ai suoi followers e accenna un sorriso accennato. Semplice, come una qualsiasi ragazza di poco più di vent'anni, apparentemente serena. Poi spiega, nelle immagini successive, cosa significhi davvero quella "Realtà" che ha scritto come caption del suo post.

“Sono viva, ed è una bella scoperta”. Una lettera scritta a mano dalla cantautrice di Maratea, vincitrice della scorsa edizione del Festival di Sanremo con “La Noia”, già affermata dopo aver trionfato nella sezione canto di Amici di Maria De Filippi nel 2023, in cui racconta il tempo trascorso lontano dal mondo virtuale, ma anche lontano dai riflettori, dopo l’annuncio di qualche mese fa: “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto, e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi”.

Ora ‘Nina’, così si firma in quel foglio scritto di suo pugno, con parole semplici ma ci porta riflettere su quale sia la vera realtà, quella di un cagnolino che ti guarda scodinzolando, quella di un tramonto tra gli alberi, quella di germogli che spuntano dalla terra, nei vasi messi davanti alla finestra. Non quello che appare sulle piattaforme, non quello che mostriamo, che i personaggi noti come lei si sentono quasi costretti a mostrare, continuamente. La vita vera, a schermi spenti, almeno per un po’.

“A volte la gente neanche si fa la doccia, se non deve uscire o postare qualcosa sui social. In questo periodo, in cui esisto un po' di meno pubblicamente, mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà – scrive l’artista 23enne – . Sono viva, ed è una bella scoperta. Mi preparo, mi vesto, mi trucco ogni mattina anche se non farò foto o video a confermare la mia presenza nel mondo. Sto scoprendo un sacco di cose che si possono fare”, aggiunge.

Cose che, precisa, “appartengono alla realtà”. La realtà delle 9 foto non postate su Instagram o su TikTok perché pensiamo che la decima sia quella venuta meglio. Ma meglio per chi? Per chi deve vederla o per noi? Per chi si sente in diritto di giudicare o per noi che ci sentiamo in dovere di mostrare tutto di noi, ma in modo patinato, per non far preoccupare i followers, per non fargli capire che dietro c’è una costruzione, c’è un mondo che nascondiamo con un sorriso o una smorfia per far ridere il pubblico.

È questo che sembra volerci dire Angelina Mango, che invece è riuscita a scoprire davvero quale sia la vita reale nonostante il successo, o proprio a prescindere da esso, i valori a cui attaccarsi, la bellezza autentica di un momento vissuto personalmente e non pubblicamente. Piccole cose, magari, che non daranno mai la stessa fama o da cui non potrà ricavare gli stessi profitti che con una foto patinata, magari con un brand o in un locale famoso, da un adv o durante un concerto, ma che allo stesso modo – e perché no, anche di più – possono portarla ad essere felice. E a stare bene con se stessa, cosa ancora più importante.

Ora l'ha capito e, come Niccolò Ammaniti in Io non ho paura, il libro che appare in una delel schede del suo post, ha smesso di temere quella realtà. E forse dovremmo tutte e tutti fermarci e imparare da questa giovane ragazza, dalla ‘Nina’ vera della lettera.