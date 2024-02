Areola con le cuffie in campo, per non far sentire "solo" il bimbo autistico che lo accompagna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da West Ham United (@westham)

Il portiere Areola con le cuffie

I precedenti

Un gesto di solidarietà per 'parare' i problemi, quello del portiere Areola nei confronti della mascotte che l'ha accompagnato sul campo prima di West Ham-Newcastle, un. A volte lo spettacolo dello sport avviene prima della gara o della partita. Ci sono scene potrebbero passare inosservate, immagini piccole, che invece, per fortuna, qualcuno nota e ne parla, le fa conoscere, ne amplifica la potenza.Nel pre partita della gara di Premier League, chiusa con un pareggio per 2-2, il portiere dei padroni di casa, il 30enne francese, ha compiuto un gesto solo all'apparenza semplice che però è stato elogiato e apprezzato anche all'estero. Il calciatore è infatti sceso in campo al London Stadium con un giovane tifoso degli Hammers di nome Charlie, autistico, e John, il papà del bambino, ha definito l'atleta francese "". L'immagine dei due, l'accompagnatore e, con una mano sulla sua spalla a volerlo rassicurare, il giocatore ex Real Madrid, entrambi con delle grosse cuffie a isolarli dal rumore del campo di gioco, ha commosso il pubblico presente e quello del web.Dopo che il West Ham ha postato sui suoi profili social un video che immortala quel momento prima della partita, John ha scritto: "Questo è, che era la mascotte di Areola.e indossa le protezioni acustiche per eliminare i rumori forti. Areola è stato informato prima della partita e ha voluto indossarli anche lui per mettere Charlie a proprio agio. Un gesto di classe!". Un modo peraccompagnatoreIl 30enne ha così dimostrato la sua empatia e sostegno per il bambino autistico che ha così potuto godersi un'esperienza più piacevole. Ma quest'azione dimostra anche la potenza dello sport nel promuovere uguaglianza, comprensione e inclusione.Il portiere ha condiviso la stessa immagine sulla sue storie di Instagram, scrivendo: " Questo gioco è per tutti ", accompagnata da due emoji a forma di cuore. Ma prima di lui ci sono stati altri esempi simili di solidarietà. Il collega, anche lui calciatore del West Ham, ha fatto un gesto simile ad aprile, indossando paraorecchie come la sua mascotte prima della partita contro il Liverpool. L'attaccante, invece,dopo aver fatto la stessa cosa quando era all'Aston Villa l'anno scorso. La mamma del bambino ha raccontato che suo figlio era "preoccupato che i giocatori e gli altri tifosi ridessero di lui"."Gli ha reso la giornata più bella – spiega la donna –. Ha coronato l'intera esperienza. Abbiamo portato con noi un paio di protezioni per le orecchie di riserva e abbiamo chiesto al personale se era possibile farle indossare anche a chi stava uscendo con Riley. Dipendeva da ogni singolo giocatore, quindi non potevamo garantire che sarebbe successo, ma Danny è stato più che felice di farlo". Tutte queste storie sono esempi di come anche un'azione apparentemente da poco, se fatta con sincera solidarietà, possa avere