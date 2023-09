Bebe Vio Grandis vince l’oro nel fioretto durante la prima giornata di gare Coppa del Mondo di scherma paralimpica a Busan.

In Corea del Sud un sabato subito da incorniciare per il team azzurro che ha messo in cassaforte le prime quattro medaglie. A salire sul gradino più alto del podio è ancora lei, la 26enne veneta, che domina la prova del fioretto femminile B e conquista il quarto successo in altrettante tappe del circuito iridato dopo lo stop dovuto a un infortunio.

Le medaglie dell’Italia nella prima giornata

Oltre all’oro della pluricampionessa Beatrice (Bebe) Vio Grandis sono due gli argenti odierni, firmati da Andreea Ionela Mogos nel fioretto femminile A e da Edoardo Giordan nella sciabola maschile A, mentre alle sue spalle si piazza sul terzo gradino del podio Matteo Dei Rossi.

Proprio Giorgian, numero uno del ranking mondiale, si conferma così uno degli sciabolatori più forti in circolazione. Tesserato con le Fiamme Oro ha iniziato la propria gara nel tabellone da 16 con il successo per 15-8 sul francese El Assine. Ancora un transalpino sulla strada del romano che nei quarti di finale ha battuto Robin e semifinale si è aggiudicato il derby italiano (15-4).

Solo in finale ha dovuto cedere il passo contro l’ucraino Demchuk. Un match combattuto che ha però visto il campione delle Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016 imporsi 15-11. Con il bronzo anche l’altro azzurro Dei Rossi ha conquistato punti importantissimi in chiave Parigi 2024.

Torna invece sul podio la torinese Mogos. Dopo aver incominciato il proprio cammino con un successo per 15-5 sulla coreana Kim, nei quarti di finale, in un match dalle grandissime aspettative, l’atleta delle Fiamme Oro ha avuto la meglio sulla giovanissima ungherese Nadasdy 15-8 raggiungendo così la zona medaglie.

In semifinale ancora un capolavoro per Andreea che vince 15-6 sulla georgiana Tibilashvili e conquista la finale. Nel match conclusivo, però, è sconfitta 15-12 dall’ungherese Hajmasi.

Bebe Vio Grandis punta ai Mondiali… con lo sguardo alle Paralimpiadi

Quasi due anni lontana dalle gare, ma ora Bebe Vio Grandis è tornata. E punta ai Mondiali in casa. La pluricampionessa paralimpica si è infatti aggiudicata il quarto oro su altrettante tappe di Coppa del Mondo, vincendo anche a Busan, dopo essersi aggiudicata – al rientro dopo lo stop causa sublussazione del gomito ai Giochi di Tokyo – le prove a Pisa a marzo, e poi Nimes a maggio e Varsavia a luglio.

Insomma la fiorettista veneta appare più forte che mai e in Corea del Sud mette in cassaforte altri punti fondamentali per la qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024, altro grande obiettivo della stagione. La prova dell’atleta classe ’97 è iniziata dalla fase a gironi, superata con cinque vittorie in altrettanti match disputati e subendo soltanto una stoccata.

Nel primo turno si aggiudica il derby azzurro contro Alessia Biagini; nei quarti di finale la campionessa delle Fiamme Oro ha superato invece la georgiana Irma Khetsuriani per 15-5. In semifinale batte poi la giapponese Anri Sakurai 15-2 e si regala il match per l’oro. Che è arrivato con il successo schiacciante (15-1) sulla thailandese Jana, numero 1 del ranking mondiale. un posto che, ben presto, potrebbe tornare ad essere occupato dalla fiorettista veneta.

La tappa in Corea del Sud guarda dritto ai prossimi campionati mondiali di scherma paralimpica, in programma a Terni dal 3 all’8 ottobre. “Sono super felice per questa vittoria, ma lo sono ancora di più per le tante medaglie che abbiamo vinto oggi – dichiara all’ANSA Bebe Vio -. E tra un mese esatto ci saranno i Mondiali a Terni. Non vedo l’ora”.

Domani seconda giornata di gare nella tappa di Coppa del Mondo di Busan con le competizioni di spada maschile A e di sciabola femminile B alle ore 2 italiane mentre dalle 6 la gara di spada maschile B e di sciabola femminile A.