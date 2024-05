WEmbrace Games 2024, sport e divertimento nel segno dell'inclusione

E' già partito il countdown, e non poteva essere altrimenti visto che manca poco più di un mese, per WEmbrace Games 2024, l'evento organizzato dall'associazione art4sport onlus, creata nel 2009 da Beatrice "Bebe" Vio Grandis insieme ai genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio, che si terrà lunedì 17 giugno dalle ore 20:00 allo Stadio dei Marmi di Roma.

Il programma della serata

La manifestazione benefica all'insegna dell’inclusione è pronta a scendere in campo con la consueta formula di giochi adrenalinici. Saranno infatti 8 le squadre che rappresenteranno altrettanto città: Roma, Milano, Bari, L'Aquila, Treviso, Fano, Genova e Napoli. Le formazioni saranno composte da giocatori provenienti da tutta Italia e dal mondo, da adulti e bambini, con e senza disabilità, che si affronteranno in tre spettacolari sfide.

Lo slogan dell'appuntamento di quest'anno sarà “Abbraccia l'emozione dei Giochi - Sogna insieme a noi le Paralimpiadi". A presentare l'evento, ci sarà ancora una volta il Trio Medusa, composto da Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi.

E se l'edizione del 2023 ha visto la partecipazione di campioni dello sport e celebrities dal mondo dello spettacolo, tra i quali Francesco Totti, Malika Ayane e Rudy Zerbi, quella di quest'anno non sarà da meno con i personaggi "vip", svelati nelle prossime settimane, che andranno a capitanare le squadre partecipanti.

La campionessa paralimpica insieme a Francesco Totti durante l'edizione del 2023

Gli obiettivi della manifestazione

Saranno due gli obiettivi della serata. In primis quello di divertirsi attraverso una sana competizione, con la voglia di vincere ma allo stesso tempo di non prendersi troppo sul serio, in una serie di gare molto impegnative, nelle quali saranno decisive il gioco di squadra e la collaborazione.

Il secondo è una raccolta fondi in favore dell'Associazione di Bebe Vio Grandis che supporta e promuove lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto. Lo scopo dell'organizzazione, infatti, è proprio quello di studiare, realizzare e finanziare le costose protesi e le attrezzature necessarie per la pratica dello sport paralimpico.

"Promuoviamo l'inclusione attraverso la condivisione e lo sport"

Non poteva mancare il commento della Presidente dell’Associazione art4sport onlus, Teresa A. Grandis, che ha messo in evidenza l'importanza dei WEmbrace Games, giunti ormai alla dodicesima edizione, nel mondo sportivo: "I WEmbrace Games sono ormai diventati un punto fermo nel programma di eventi di art4sport pensati e realizzati per promuovere l'inclusione attraverso l'incontro, la condivisione, lo sport e il gioco. Ringraziamo tutti i partner e gli enti istituzionali che ci sostengono in questa iniziativa. Siamo sicuri che questa dodicesima edizione saprà ancora emozionarci e farci divertire come sempre".

È già possibile prenotare il proprio posto a questo link.